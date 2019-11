ANABELA ILI 1.000.000 EVRA? Gagi priznao šta bi PRE UZEO, pa otkrio privatni detalj o odnosu sa BIVŠOM ŽENOM! (VIDEO)

Gagi Đogani pričao je sa Miljanom Kulić i Lazarom Čolićem Zolom, pa je odmah pomenuo bivšu ženu Anabelu.

Zola je rešio da postavi Gagiju privatno pitanje, koje ga je zainteresovalo.

"Imaš dve opcije, da ostanete koretni i u dobrom odnosu i u tom slučaju neko ti donese 1.000.000 evra u kešu, a druga opcija je, ne dobiješ 1.000.000 evra u kešu, ali kad izađeš ovde, živiš sa Anabelom do kraja života, budete zajedno? Znači poenta priče je da li želiš da uzmeš 1.000.000 i imaš korektan odnos sa njom ili da budeš sa njom?", pitao je Zola.

foto: Vladimir Šporčić, Dragana Udovičić

"Zanimljivo je, bravo Zola. Uzeo bih 1.000.000 evra. Realan sam, znam da od ovog drugog ne bi ništa bilo. Sve bi bilo kako treba da ima ljubavi, onda ne bih uzeo novac, vratio bih se porodici. Možda postoji ljubav sa moje strane, ali ne možemo da budemo zajedno zato što više nismo iste osobe. Bude 10 dana dobro, 15. je problem, nije to više to, biti sa nekim, a mnoge stvari su se promene. Nije to ta draž, sve je potrošeno, ona mene poznaje i ja nju, ali to bi bilo mučenje. Ja odem sa njom na kafu, popričamo", odgovorio je Gagi.

"Ja mislim da ti nju i dalje voliš", rekao je Zola.

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Damir Dervišagić

Kurir