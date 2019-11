GAGI RAZOTKIVEN! Ostao bez pare i dinara! On je platio Lunine SILIKONE, a onda je Gavrić izneo sve DETALJE

Zadrugari su u jednom klipu videli i čuli razgovor Ermine Pašović i Marijane Zonjić. One su razgovarale o Gagiju Đoganiju i Banetu Čolaku, a Ermina je istakla da ona ne može sa njima da bude iz koristi, već mogu samo oni sa njom.

"Ovo je strašno. Ne boli, ali imam utisak da se svetiš, da hoćeš da me srozaš, da me ukanališ. Luna ima svoju karijeru, svoj posao, ja sam ovde dobro plaćen, imam para, ne mogu da spadnem na jednu Erminu da me finansira. Imam toliku porodicu. Luna, moje dete, kupila mi je poklon, auto. Nije me finansirala, već mi je moje dete kupilo", rekao je Gagi.

"Što nisi već imao kola kad imaš para", vikali su Đedović i Saška.

"Ja imam i ko da me finansira, a ne jedna Ermina da me finansira, ovo je sramota", dodao je Gagi.

"On je rekao da je on njegovoj sestri ostavio pare, da ona kupi sve. Ako si ostavio pare treba da kažeš: "Ermina ne treba da mi kupuješ stvari".

" Mislim da se ipak nešto krije, dosta stvari prećutkuje", navela je Matora.

"Gagi je dobio unapred novac, sa tim novcem je platio Luni grudi, onda je bilo planirano da dobije još neki novac i da ostavi sestri, ali taj novac nije još stigao. Njegova sestra i ja smo se dogovorile da mu ja kupim stvari", istakla je Erminać.

"Nema šanse", vikao je Gagi.

"Šta nema šanse? Ti si mi rekao šta ti sve treba. Ja sam ti rekla nikakav problem. Uzela sam neke sitnice za Boru i Baneta, Bane je zaboravio neseser. Kad se spremao rođendan, ja sam se obratila Luni za tortu, ona mi je rekla: "Ne treba torta, ima ih i previše, uzmi mu gaće i čarape". Ja sam joj slikala šta sam mu sve kupila. Ona mi je rekla: "Bravo, koja si ti kraljica", rekla je Pašovićeva.

"Luna je operisana u petak 30. avgusta, kada smo bili na kontroli, moj prijatelj je izašao u susret da sačeka sa uplatom, ona je čekala svoju premiju. Zbog toga je morala da se operiše tri nedelje pre toga, jer je od 20. septembra imala zakazane nastupe. Ona je zamolila mog prijatelja da je sačeka sa uplatom", rekao je Mirko Gavrić.

"Njegova sestra je rekla da je Gagi platio grudi", rekla je Ermina.

