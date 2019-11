BANE ZVANIČNO RASKINUO SA ERMINOM! Sad mu je sve jasno kao dan: Ja verujem svojoj MAJCI!

Na samom kraju porodičnog sastanka na kojem su zadrugari odlučivali kome više veruju, Banetu, njegovoj majci ili Ermini, poslednji glas dao je upravo Čolak pa onda i istakao da zvanično raskida sa Pašovićevom.

"Kada smo za stolom ona hoće da se raspravlja i da igra rijaliti, a kada smo sami u hotelu ona ćuti kao pi*ka i gađa me, beži, neće da razgovara... očigledno samo za stolom priča i jasno je da raskidam i da verujem svojoj majci", istakao je on.

foto: Printscreen

"Nije u redu što je rekla da Gagi nema hleba da jede. Meni do sada nikada to nije rekla, čak ni ispod pokrivača, ni u tuš kabini, a mogla je. Molio sam je, sve je slagala", vikao je on.

"Kako lažeš sve", dobacila je, pak, Ermina.

foto: Printscreen

Kurir.rs, M.G/Foto: Printscreen

Kurir