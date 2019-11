ERMINA KIPI NA SVE STRANE! Kao da je uzeo nož i zabio mi ga u srce: Oplela po Čolaku KAO NIJEDNA!

Ermina Pašović u toku večeri prišla je Mirku Gavriću, pa mu se izjadala zbog odnosa njenog bivšeg Baneta Čolaka i Ivane Krunić.

Nakon što je Jasmina Čolak ušla na velelepno imanje sa tvrdnjama o Ermininim lažima koje je nedeljama unazad govorila, situacija se potpuno promenila. Pašovićeva je, naime, rešila da uzvrati udarac. Ona je ispratila svaki Čolakov pokret te ga upecala u jednoj situaciji koja joj je zasmetala, a onda je sve to do detalja prepričala Gavriću.

"Sve na moje oči, sve vreme! Sada ustala i pravim kafu, dolazi Bane i Ivana mu daje neki šampon i masku za lice. Ja gledam i ne mogu da verujem, što to nisi uzeo pre pet dana? Nije hteo da bude u blizini nje, meni sada prebacuje što sam stajala pored Gagija, to mi se konstantno prebacuje, ja sam se sada suzdržala da pokažem reakciju... Tebi je to možda sada smešno, na moje oči Mirko! Znači nije mi dobro! Kao da je uzeo nož i zabio mi ga u srce", pričala je ona.

"Ja imam svoju neku teoriju svega ovoga. Mnogo je kontradiktornosti izrečeno, sa tvoje strane najviše. Ne moram sad da detaljišem, svašta je bilo. Mića ti je dao lep savet sinoć za stolom. Moraš da pričaš istinu, ali za sve! Ti mene moraš da razumeš, Gagi je moj prijatelj i ja sam sa Anabelom i njim prošao kroz svašta. Ne znam šta ti je mogao da kaže o meni, što ne možeš da pričaš", odgovorio joj je Gavrić.

"Tebe smatram jako inteligentnim, možeš sam da zaključiš. Ja to da želim, ja bih sela sa tobom prvi dan i otkucala sve", tvrdila je Ermina.

"Ne postoji ništa što je mogao da ti kaže, a da se ja plašim. Prema Anabeli, prema njegovim ćerkama, govori da sam ja na mestu. Ja sam iskreno, Anabelin ekstra prijatelj, kao sestra mi je. U trenutku kada je došlo do razvoda, ja sam ostao uz nju i naravno da je on mene video tim nekim očima izdajnika, jer je tako video i nju (Anabelu). Prosto to je taj trenutak očaja, jer se njenu u tom trenutku sve raspadalo i gubio je porodicu, posao... Mene je to interesovalo onoliko koliko je meni Anabela pričala i koliko je njoj trebala moja podrška", rekao joj je Gavrić.

foto: Printscreen

Kurir.rs, M.G/Foto: Printscreen

Kurir