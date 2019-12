TORTA SVE ISPRIČAO LEPOM MIĆI! Progovorio o Mitrovoj i Vladimirou Tomoviću kao NIKO pre: Ona se neće OPAMETITI!

Edis Fetić, čuveni Gospodin Torta, i te kako je zakuvao čorbu svojim ulaskom u "Zadrugu 3". Kako je, pre svega, svoj odnos sa Draganom Mitar okarakterisao kao prijateljski, njegova hladnoća nju je rasplakala pred Lepim Mićom.

On je, zato, seo da porazgovara sa Tortom, ne bi li stekao jasniju sliku njegovog pojavljivanja u rijalitiju.

"Ne razumem njenu kompletnu poentu ulaska u rijaliti. Je li ona ušla ovde da traži ljubav svog života? Ako jeste, ja ću da je podržim u tome. Verovatno će joj pustiti snimke kako sve to izgleda napolju. Momak je okej, neka ga uzme za ruku, šta to ima veze sa mnom. Neka sama odlučuje. Rekao sam joj ja da ne bi trebalo da izađe slika kako menja momke. Izgleda dok on nju ne pojede, kao ona stara priča o vuku, ona se neće opametiti. Šta treba, da neko stalno ide za njom i govori joj šta da radi? U studiju su mi pustili njihov snimak i da prokomentarišem. Šta imam ja da im se mešam. Nevezano za nju, neko je debil i ostaće debil", istakao je on.

"Rekao sam joj malo pre da mora da zna zašto je ušla. Rekao sam joj da pazi šta radi, ima dete i nema pravo na grešku", nadovezao se Lepi Mića, koji je Tortu vrlo pažljivo slušao.

