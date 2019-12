PRODALA SAM I STAN! NIŠTA! Natalija Trik FX otvoreno o velikim mukama koje su je snašle!

Natalija Ibraimov, poznatija kao Natalija Trik FX uživala je u ogromnoj popularnosti, ali nije ni sanjala da će svemu skoro pa preko noći doći kraj. Iako je, kako je istakla, ulagala u svoju karijeru do maksimuma, prešla je trnovit put kako bi opstala.

"Do 2004. mi smo radili, nismo stajali. Radili smo 3 godine bez prestanka, a onda kreću da se slušaju narodnjaci. Ti si na terenu, vidiš šta se dešava i želiš da se uklopiš. Međutim, tebe su ljudi zapamtili onakog kakav si se prvog dana predstavio. Eto, ja sam prodala stan, uložila, htela i ništa. Sve do 2009. godine ja sam radila, ali nije to bilo to, sve dok se nisam jedan dan iznervirala. Otišla sam u jedan klub u Bosni, nisu reagovali ni na jednu pesmu, ni na jedan hit. Kreće neka glupa pesma, svi padaju u trans. Shvatila sam da moram da pevam glupe pesme da bih bila popularna. Izrevoltirana, došla sam kod Marka Kona, nakon toliko uspešnih albuma i tražila mu da mi napravi pesmu 'Do jaja'. Posle toga sam se odvalila od posla", ispričala je u jednom razgovoru sa cimerima iz "Zadruge" ona.

foto: Printscreen

Kurir.rs, M.G/Foto: Printscreen

Kurir