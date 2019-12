PORNO-AFERA! IVANA DRŽI U ŠACI SRPSKOG POLITIČARA: Preti mu eksplicitnim snimcima, a ucenama mu je uzela BRDO PARA

Ivana Šopić u rijalitiju ne otkriva mnogo o ljubavnom životu, tačnije ne otkriva imena osoba s kojima je bila pre "Zadruge", samo zato što se plaši da javnost ne sazna na koji način je zarađivala novac i čime se sve bavila da bi zaradila.

Ona svakodnevno pozdravlja izvesnog "šefa“, a reč je o jednom funkcioneru Socijalističke partije Srbije. Izvor blizak političaru otkrio da ga je Ivana za ogroman novac ucenjivala, s kojim je bila nekoliko meseci, kako će u javnost izneti eksplicitne fotografije i snimke koji su nastali tokom njihove kratkotrajne avanture.

foto: Printskrin/Instagram

"Ivana je baš njemu smestila takve stvari da čovek nije mogao da dođe sebi. Ne samo da je imao zbog nje privatne veći poslovne probleme, posebno što je funkcioner u SPS. Njih dvoje su se upoznali na nekom događaju, a, verujte, ni danas ne znam otkud devojka poput nje na tako bitnom dešavanju. Sve u svemu, Ivana i on su se isto veče smuvali i nakon te žurke otišli kod njega u stan", kaže izvor blizak političaru.

"Tamo u stanu Ivana nije bila nimalo stidljiva, već je prva počela da ga napada i ubrzo su završili u krevetu. On mi je pričao da ga je skroz zaludela i da mu prija ta njena mladalačka energija, a posebno mu se svidelo što je ona tražila da se tokom seksa snimaju. Sve bi to bilo zanimljivo da ona nakon dva meseca nije uzela te snimke i počela da ga ucenjuje eksplicitnim sadržajem, ali i fotografijama. Pretila mu je da će javnost saznati kakav je i da će u novine sve dati ukoliko joj na račun ne uplati određenu sumu novca. Ovako mu je pisala „pokazaću svima naše seks snimke i fotografije, saznaće ljudi kako gospodin voli da puzi“, priča izvor.

- Kako čovek nije imao izlaza, odmah joj je uplatio novac i nekoliko dana je bio miran. Nakon prve uplateju je pozvao da se dogovore da to unište i da se više nikada ne vide. Medutim, Šopićka na to nije pristala, već mu je opet tražila novac, ali ovog puta mnogo više. Kada je shvatio da ne može tako doveka, zapretio joj je da će je prijaviti policiji za iznudu novca, na šta mu je ona rekla: "Hajde, prijavi me, da vidimo ko će više da izgubi, ja ili ti".

Političarev prijatelj otkriva da joj je on preko nekih svojih ljudi završio da uđe u "Zadrugu". - Baš taj "šef kog Ivana stalno pozdravlja joj je završio da uđe u rijaliti. To što ona njega kao pozdravlja u stvari znači da ga opominje da ne uradi nešto što se njoj ne bi svidelo. Inače, čovek je u konstantnom strahu pošto ne zna šta njoj može da padne na pameti kada će mu otkriti ime tamo. Ne bi bilo dobro za nju tako nešto da uradi jer je i njemu njenih pretnji preko glave, pa je sada iskopao neke stvari o njoj i zasigurno je drži u šaci.

foto: Printskrin/Instagram

Kurir.rs/Rijaliti/Foto Printscreen

Kurir