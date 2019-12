DRAMA U ZADRUZI! MILJANA POKUŠALA DA SE UBIJE?! Uzela lekove da se otruje, spasla je Željkova dadilja u poslednji čas

Miljana Kulić nakon svade sa Lazarom Čolićem Zolom pokušala je da izađe iz luksuznog zdanja u Šimanovcima. Nišlijka je u nervnom rastrojstvu odlučila da pobegne kroz apartman u kom njen sin Željko boravi sa dadiljom. Kako joj beg nije pošao za rukom, Miljana se vratila u Željkovu sobu, uzela neseser sa lekovima želeći da se otruje, ali ju je u tome sprečila sinovljeva dadilja.

Izvor otkriva da je Kulićka pokušala sebi da oduzme život tako što je ishitreno uzela kutiju antidepresiva I htela sama sebi da presudi, alije Željkova dadilja sprečila da ne načini takvu glupost.

"Kako kamere ne snimaju u delu gde je dete, ne postoji snimak, ali je tada počela da baca stvari i govori: „Ja ne mogu više ovako da živim. Mama me je napustila, Zola je ološ, svi me vređaju, a tata se sekira, nije mu dobro. Sad ću da zgutam ove lekove (antidepresive) i da me nema“, kaže izvori i dodaje da je bilo teško savladati Miljanu.

"Tada je dohvatila kutiju sa antidepresivima i nastavila da preti u prisustvu dadilje. Govorila je kako joj nije ni do čega, kako nema za šta više da živi, kako joj je muka od svega i daje najbolje za sve da nje nema više. Žena je skočila, oduzela joj kutiju i alarmirala obezbeđenje, koje je brzo reagovalo", priča izvor

"Nakon što joj je obezbeđenje otelo antidepresive, a dadilja popričala s njom I smirila je, Miljana se pravdala da nikad nije imala nameru da sebi odużme život, već da ona tako priča gluposti kad joj dođe žuta minuta. Psihoterapeut je sutradan popričao s njom i ustanovio da ne postoji realna pretnja da će Miljana nauditi sebi ili drugima, kao i da ona na taj način samo traži pomoć i podršku kada je u problemu. Takođe, psihoterapeut je dodao da je Kulićka osoba koja voli da je uveku centru pažnje, pa da ne treba da čudi da nekad namerno izdrami ili odglumi neku situaciju samo da bi se o njoj pričalo ili da bi se sve vrtelo oko nje.

Podsećamo da ovo nije prvi put da je Miljana digla ruku na sebe. Baš zbog takvog depresivnog stanja u obavezije da svakodnevno pije terapiju koju joj je lekar propisao, ali se mlada Nišlijka ne pridržava toga i sklona je depresiji.

