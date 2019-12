MITROVA JE SA TORTOM NAPRAVILA VELIKU GREŠKU! Lepi Mića opleo: Što se mene tiče, sad može da se uda i za DEDA MRAZA!

Mina Vrbaški i Lepi Mića nikad otvorenije progovorili su o ljubavnom trouglu koji trese celu Belu kuću "Zadruge". Kao gosti rijaliti radija kod Čolaka i Santane, Mića je šokirao tvrdnjom da je Mitrova, zapravo, sa čuvenim Tortom u vezi, bez obzira na to šta se na rijaliti imanju događa.

"Dragana i Edo su u vezi, gde je Dragana napravila grešku. Ja nisam ni na čijoj strani. Što se mene stiče Dragana Mitar može da se uda i za Deda Mraza", oštar je bio on, dok se Mina koncentrisala isključivo na prijateljstvo s Edom.

"Moje druženje sa Edom je kao i sa svakim zadrugarom. Nema potrebe da tražim bilo kakve informacije od njega", istakla je ona.

foto: Printscreen

Mitrova je, pak, za crnim stolom tvrdila da niko zapravo ne zna šta se dogodilo između njih dvoje.

"Možda se meni ceo naš odnos nakupio za sve ovo vreme, niko ne zna šta se među nama napolju desilo. Nikada ga, iz zaštite prema njemu, nisam dovodila u kontekst mog momka. Mi smo ispali najgori, moja stvar, ja se sa time nosim. Ovde su se desile neke stvari. Znala sam da neće ispoštovati ono što smo se dogovorili, u posvesti svojoj sam znala. On meni ovde ništa ne bi rekao, odlično ga poznajem, sačekalo bi me kada bih izašla napolje. Uvek je govorio kao da smo nas dvoje u istom košu, a nismo, ja sam papire za razvod podnela. Ako ćemo iskreno, ovde sam ušla da bih se sklonila od svog bivšeg muža. Kupovao mi je najskuplja auta, prelazio preko Eda, Pavla, samo da bih se vratila. Svim tim stvarima izazvao je revolt da napravimo haos od braka koji smo napravili, nemam porblem da to kažem. Da sam pogrešila, pogrešila sam, nemam problem da to i kažem, ja nosim svoj krst", rekla je ona, pa dodala:

"Ne mogu da verujem da mi govoriš da imam novog švalera, ja sam razvedena žena. Ja sam sa Pavlom želela da napravim inat, zbog svega onoga što je on meni radio. Desilo se to da se on zaljubio, te sam ga ugledala na vratima u 'Zadruzi 2", objašnjavala je Mitrova.

"Nisam se nadala od Dragane da će ovo da radi, ovo što si sada uradila je još gore od prethodne sezone. Svideo joj se Vladimir posle dva dana, kada će ona više da prestane da greši?" pitala se Marija Kulić.

Za istim tim stolom, nakon svega, i Torta je imao šok komentar:

"Nas dvoje ćemo tek porazgovarati o tome. Jeste mene ona propitivala kada ću da se razvedem, ali i ona je udata žena i dalje. Posle svega što se izdešavalo u prošloj sezoni, preko leta, u ovoj sezoni... Jedno su emocije, drugo je šta se dešavalo napolju. Normalno je da smo imali svađe napolju, te svađe se ne rešavaju na način na koji ih ona sada rešava. Ona dobro zna da meni papir ništa ne znači. Ako je prava ljubav, ljubav će da pobedi, papir ništa ne znače što se može videti u mnogim slučajevima. Kada volim, volim, ne znače mi papiri. Ako joj se nije svidelo, mogla je da se okrene i da ode", izjavio je Edis.

foto: Printscreen

Kurir.rs, M.G/Foto: Damir Dervišagić, Printscreen

Kurir