REČ TOMOVIĆEVE MAJKE UVEK JE ZADNJA! Oterala ga je od Mine, a evo šta će sad sa DRAGANOM MITAR!

Mnogi smatraju da je Tomović pobegao od Mine Vrbaški onog trenutka kada je čuo mišljenje njegove majke. Iz tog razloga, svi se pitaju kako li će gospođa prihvatiti Draganu Mitar, od koje đetić ne odustaje bez obzira na brojne prepreke.

"Kažeš da Minu gledaš kao prijatelja, a pobegao si od nje zbog mame. Da li ćeš isto uraditi Dragani?" glasilo je pitanje gledalaca, na koje je Vladimir i te kako ima šta da kaže, pa je i iznenadio mnoge svojim mišljenjem.

"Nisam se odvojio od Mine kada mi je mama u pozivu rekla da se od nje pomerim. Nisam se tada sklonio, ovde svi to znaju. Sklonio sam se od nje kada me je izdala kao prijatelja, sklonio sam se od nje u smislu intimiziranja. Mnogo puta se pokazalo da nisam poslušao mamu. Moja majka zna da ja nemam sreće u ljubavi, zato me je iznenadilo to kada je rekla za Minu. Pre nego što sam ušao ovde rekla mi je da će me podržati u svemu, tako će biti i za Draganu. Ona će doći ovde za Novu godinu", ispričao je on.

"Ukoliko bih ja bio srećan sa Draganom Mitar, nema te osobe koja bi me od nje razdvojila", tvrdio je on.

foto: Printscreen

Dalila Dragojević zamolila je tada Vladimira da joj odgovori da li će majka prihvatiti komplikovanu situaciju Mitrove - što je razvedena i ima intrigantan odnos sa Edom.

"Ne živim u okruženju gde je sve bajno i sjajno, ali ima razvedenih žena. Moja rođena sestra je razvedena, tako da ne mislim da će moja majka zameriti što Dragana ima dete i što je razvedena, to bi značilo da ne podržava ni moju sestru", objasnio je Tomović.

"Ne vidim razliku da će Vladimirova majka prihvatiti Draganu, kada nije prihvatila mene. Meni je Vladimir u mnogo slučajeva govorio da me voli, pa evo šta je sada ispalo", istakla je, pak, Mina Vrbaški.

Pojedini zadrugari su, bez obzira na Vladimirovo izlaganje, ipak ubeđeni da njegova majka neće prihvatiti Draganu, zbog veoma komplikovane situacije u kojoj se nalazi.

foto: Printscreen

Kurir.rs, M.G/Foto: Printscreen

Kurir