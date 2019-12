UHAPŠEN MILAN MILOŠEVIĆ! Palio po zgradi, izazvao HAOS i PANIKU, intervenisali VATROGASCI! Voditelj saslušan

Voditelj Zadruge Milan Milošević priveden je na informativni razgovor u policiju kada je zapalio vatru na stepeništu jedne zgrade u Sremskoj Mitrovici

" Prikupio je potrebne dozvole, snimanje je trajalo dva dana i prvi dan je sve prošlo super, ali drudi dan je bilo pitanje da li će se snimanje završiti. Milan je osmislio da se u jednom trenutku na jednom stepeništu zapali vatrica i da on stoji tu i peva dok oko njega sve gori. Međutim, nije bio upućen u to da on stoji tu i peva dok oko njega sve gori. Međutim, nije bio upućen u to da za tu egzibiciju postoji posebna dozvola. Kada ga je tim koji je radio spot pitao da li ima dozvolu on je rekao da ima, misleći na dozvole koje je dobio za snimanje. Vatra se zapalila on je snimio jedan deo, ali je u tom momentu naišla policijska patrola. Rekli su mu da odmah krene u stanicu sa njima, a ubrzo nakon policije došli su i vatrogasci da gase vatru, iako to nije bio nikakav požar - priča izvor i dodaje:

- Milan je priveden na saslušanje koje je trajalo sat i nešto, moraće da plati kaznu. Nije bio drzak, neke policajce je i poznavao, pa su mu oni objasnili da ne može tek tako da se pali vatra!

"Jesam imao problemčić na snimanju spota, nisam bio upućen u neka pravila, ali dobro, sve smo rešili", rekao je novinar.

foto: Printscreen/TV Pink

Kurir.rs/Informer

Kurir