POMIRILI SE DRAGANA I TORTA! Čim je Tomoviću ugledao leđa krenuo je u akciju? A evo kako Novopazarac sad priča o ŽENI!

Edis Fetić je, gostujući u jednoj zadrugarskoj radio-emisiji, kroz smeh obelodanio da je ponovo u vezi sa Draganom Mitar. Ona se tada nasmejala čim ga je čula šta priča. Progovorila je tek sa Drvetom Mudrosti, kojem je priznala da se oseća "kao Hurem, te da će od Vladimira Tomovića u potpunosti da se distancira, te se posveti Torti."

"Vi ste sada u vezi? Desio se poljubac? Da li je bilo s*ksa?" glasilo je pitanje voditelja.

"Da. Nije bilo s*ksa", tvrdio je, pak, on.

"Svašta se izdešavalo ovih dana. Juče sam pričala sa Edom, shvatili smo da nam je lepo i da treba da budemo zajedno. Mislim da je to razlog zbog kog si me zvao", rekla je ona u Rajskom vrtu, pa nastavila: "Kod mene se ovde svašta izdešavalo, baš su mi se emocije onako izmešale, ali sad sam konačno svoja na svome, sve se iskristalisalo. Edo i ja smo od juče zajedno, shvatili smo da smo kao jedno i sad dalje idemo zajedno i nadam se da će tako ostati do kraja. Vidi se po meni da danas sijam, srećna sam i lepo mi je. Što se tiče Vladimira, mogla bih da ne pričam o tome, sve me je iznerviralo. Znaš da sam ja htela malo da se igram, pa sam se zaigrala. Ali, ljudi smo, grešimo, neke stvari mi nisu trebale. Ne znam šta mi se desilo. Ja mislim da neko ne može da ti se dopadne i da budeš zaljubljen i za to treba malo više vremena. Ja sam u nekim stvarima pogrešila, ali imam vremena da sve to ispravim", sigurna je ona.

foto: Printscreen

Dragana smatra da Vladimiru Mina Vrbaški i te kako parira. Ona mu se, pak, ne bi vraćala, posebno zato što je sreću našla pored Torte.

"Što se mene tiče, lepo mi je. Ne mislim na njega uopšte, smešno mi je kad vidim moju sliku iznad njegovog kreveta. Mnogo mi je smešno to. Lepo meni Mića kaže - bolje vrabac u ruci nego golub na grani. Ja verujem samo sebi i onome što osećam, vreme će pokazati. Želim da se sklonim iz te priče, mislim da Vladimir i ja ne bi mogli da funkcionišemo kao par. Ja sam mnogo drugačija od njega i nekako... Ja više vidim njega i Minu. Nemam ništa protiv njega, ništa mi nije učinio, ali je preovladala neka ravnodušnost i mislim da se među nama ništa neće desiti. Okrenula sam se drugoj strani. Sve se desilo neplanski, mnogo brzo, bila sam sluđena, mislim da je vreme pokazatelj svega. Okrenula sam se Edu, već osećam pritisak u kući, zato ću od Vladimira da se distanciram skroz. Osećam se kao Hurem, sad sam presekla", zaključila je Mitrova.

foto: Printscreen

Sa druge strane, čuveni Torta u "Sedi-dole" na veliko iznenađenje mnogih osim o ponovnoj ljubavnici progovorio je i o ženi. Na pitanje jesu li se ona i Dragana ikada susrele kratko je odgovorio:

"Neću to komentarisati, ona nije učesnik. Nije ništa strašno, ali recimo da se nisu srele nikada, nisu se ni čule telefonom", zaključio je on.

foto: Printscreen

Kurir.rs, M.G/Foto: Printscreen

Kurir