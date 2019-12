DRAGANINA MAJKA ČUPA KOSE ZBOG ĆERKE! Ušla u Zadrugu da zaradi za dete a svašta radi! A o bivšem zetu sve najbolje! ŠOK!

Ljubavni trougao koji čine Dragana Mitar, Vladimir Tomović i Edis Fetić intrigira pratioce "Zadruge 3", a njena majka Jadranka, kako sama priznaje, "ne može da veruje šta vidi svojim očima".

"Ona je ušla tamo da zaradi za nju i dete, a sada gubi honorare! Zbog koga?! Sedi tamo besplatno jer stalno nešto krši. Ne znam šta se desilo u njenoj glavi", izjadala se.

"Ni ne gledam više, meni je to dno, ja ne znam šta da vam kažem!"

Ona se osvrnula i na odnos sa bivšim zetom Sinišom.

"Unuk je kod mene. Siniša je s njim u kontaktu, pre nekoliko dana su moj suprug i on vodili Jocu kod lekara jer je bio prehlađen. Sasvim normalno komuniciramo, moramo, otac je otac, moramo zbog Joce. Samo oko deteta pričamo, ništa više, ne pominjemo Draganino učešće, ništa! Bojim se da ne isprovocira nekim postupkom Sinišu, pa on pozove Centar za socijalni rad. Valjda neće, ne znam. Ali samo on može, ja neću sigurno da zovem i kažem kako Dragana pravi gluposti ili ne znam ni ja šta", rekla je za Star, a prenose mediji.

