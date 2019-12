RODITELJI DRAGANE MITAR OČAJNI! Majka spremna da uđe u Zadrugu da joj OČITA LEKCIJU: Ovo je dno dna, a ja joj čuvam SINA

Majka Dragane Mitar, Jadranka, šokirana je ćerkinom rastrzanošću između dva muškarca. Kap koja je prelila čašu bile su vrele scene iz sobe za izolaciju sa Tomovićem, nakon kojih su i ona i njen suprug ostali u potpunom očaju.

"Sve ono što mi je obećala, sve je prekršila... Šta reći! Ona je moje dete i, naravno, ako treba da stanem ispred nje da se puca - neka pucaju! Ali, ne podržavam neke odnose njene... Trebala je nekim drugačijim putem da ide, e sad da li je ovo sudbina ili šta li je, ne znam. Znam samo da se to kosi sa nekim našim vaspitanjem. Neke stvari i postupke ne podržavam, a nju kao nju... Ne znam šta da radim, da probam da tražim da uđem tamo, makar kod drvenceta, da je pitam: 'Šta ti se dogodilo?!'. Njoj kao da je kvrcnulo nešto u glavi! Ili je to sad njena igra, čisto da neke njene odnose neraščišćene raščisti... Eto, i Edo je rekao da se nije razveo, da mu papir ništa ne znači, pa da li je ona više htela da prekine sa takvim odnosom, pa sad igricu igra...", čudila se gospođa Jadranka.

"Ja bih je samo podsetila na ono što je obećala kada je trebalo da uđe, jer sam ja nju pitala da li je psihički sposobna za ovako nešto. Potpuno je potpala pod ne znam ni ja šta... To je za mene dno dna! Rekla sam joj samo: 'Molim te, ako nisi spremna, povuci se. Ne smeš sebi da dozvoliš taj liksuz zbog svog deteta'."

"Ona nas sve pravi blesavim kod očiju, ja ne znam! Ja na njene postupke ne mogu da utičem, ne mogu da ih opravdam, ali ona je sad razapeta, pogotovo kada je doživela sve one prevare u braku sa Sinišom. To je bio način njene osvete, a Edo dve godine rame za plakanje... I ne bi joj se on našao tu da nisu imali nešto više od prijateljstva, kako to Edo naziva. Dragana je iz tog nekog očaja možda sve ovo dalje uradila..."

Draganinom ocu takođe sve ovo teško pada, objasnila je Jadranka.

"On se isključio, kaže da neće ništa da priča. Sigurno se ne slaže sa tim što Dragana radi, kao što se ne bi slagao nijedan otac drugi. Svi prijatelji i komšije imaju razumevanja, pa nam ne pametuju i ne bombarduju nas komentarima. Ćute ljudi, samim tim nam dokazuju da vide da nam nije lako. Pitate me da li se stidim... Šta, treba da kažem: 'Ne, ponosim se što će pred kamerama da pokaže...'. Bolje bi bilo da nije pred kamerama, kao što milioni takvih inače ima po Beogradu", istakla je Jadranka pa priznala da ni sama ne zna kako će Draganino ponašanje uticati na njenog petogodišnjeg sina.

"Gledam samo u Jovana... Sutra, kad dete odraste i kada bude shvatilo neke stvari, možda će i on reći: 'Svi mamini momci, ljubavi sve mamine'... Ne znam šta će i kako će", zaključila je ona.

Inače, društvenim mrežama proširio se snimak koji prikazuje Mitrovu i Tortu dok šapuću i navodno pregovaraju o svemu što se zaista dešava. On je po pitanjima gledalaca zaključio da ga je "narod opravdao", te ju je savetovao da mu se pridruži i otkači Tomovića kako zna i ume.

"Čula si pitanja... Menjaš priču veka za sr*nje", šaputao je on, nagnut iznad Dragane koja je u radionici sedela u fotelji.

"Jedino tvoje opravdanje greške je: 'Izvini, Vladimire, zanela sam se, pogrešila sam, ja ovog čoveka (Tortu) volim i nastavljam sa njim', to je jedina priča koja može", nastavio je on.

"Znam, znam", odgovorila mu je Dragana tiho.

Ovo je samo još jedna od situacija koje bune kako Draganine roditelje, pa i brojne fanove, posebno one koji trenutno navijaju za nju i Vladimira da uspeju.

