KOMŠIJE SU I IDU U ISTU TERETANU! Isplivala tajna zašto su Tomović i Mensur u velikom SUKOBU, a sve je kriva UDATA ŽENA

Odnos između Vladimira Tomovića i Mensura Ajdarpašića, koji je nedavno ušao u Zadrugu, kreće još iz njihovog Bara.

"Komšije smo, išli smo zajedno u teretanu. Nikada nismo zajedno izlazili, to je naša relacija", počeo je Tomović.

"Ali si izlazio sa Kamidžom i znaš kako si završio sa njim", dobacio je Mensur.

"Opsovao je Staniju. Pozdrav za Davida Kamidžorca, koji je opsovao Staniju. Mensur nema veze sa tim. Znamo se nekoliko godina. Jedini konflikt između nas, imao sam kontakt sa jednom ženom, koja je pred razvodom, bila je kiša jedne noći. Ja sam otišao po tu ženu, koja je tad bila udata. On bio taj koji je javio da sam ja to uradio jednoj osobi, to je došlo do njenog muža. Rekao sam mu da je ružno to", nastavio je Vladimir.

"Ja se ne sećam da smo zbog toga prestali. Sećaš li se Instagrama? Posvađali smo se radi onoga što si došao u moj komšiluk, onoga što radiš, dresiraš kerove", pričao je Mensur.

"Čovek je opčinjen mnome", dobacio je Tomović. "Od spolja, jedini konflikt koji imamo, je da sam ja njega ubacio na Instagramu kako nosi džakove sa piljevinom (za pse). Njega dan danas niko u Baru ne voli. Njega je zabolelo što sam ga stavio na Insta stori, rekao sam: "Vladimire, domaćine, žene navalite". On je i tad bio neko koga je znalo dosta ljudi. On me je zvao da obrišem to. Ja nisam u tom momentu bio kraj telefona, ostalo je tako. Nisam imao nameru da ga spustim. Niti mi je bila namera da ga ponizim. To je sve zezanje bilo. On nije to shvatio, jer ima komplekse. Pominje mi da smo igrali basket, ja se ne sećam toga. Pominje mi Bokija, ja ne znam da smo bili ikad u istom krugu", nadovezao se Ajdarpašić.

"Ti si ušao preko mene u rijaliti. Ne možeš sa mnom verbalno", uzvratio je Vladimir.

"Ti si folirant. Da li znaš koliko tebe vrednujem? Da li možeš da priznaš kako si izgubio od mene u teretani?", odgovorio je Mensur.

"Ne mogu da verujem da si ovakav glumac. Mensur je momak koji ima želju za dokazivanjem, želi isto kao i ja... Na primre, dođe na trening umackan, ulickan. Generalno, nije loš momak. Znam ga kao momka koji nije konfliktan. Ovo nije momak koga ja poznajem. Nije ni prvi čovek kome se desio rijaliti", ispričao je Tomović.

"Šta si ti radio sa Stanijom napolju? Nikad nisi hteo da pričaš o njom nikome, jer si se zaljubio. Dva dana si se video s njom. Ti Minu držiš ovako, imaš 40 godina, može ćerka da ti bude. Znam da voliš da šalješ tako, kako kažu rijaliti kolege, voli piletinu. Ali ne ide, treba da znaš granicu", nadovezao se Mensur, pa dodao:

"Mina je pod njegovim uticajem, Zola se boji, ovi momčići, ništa to ne uzimam, samo može da im se razdere, ne mora ništa da priča. Stefan je jako pametan momak, šta ima on od toga što će sa Vladimirom da se druži?", dodao je Ajdarpašić, pa rekao da je Stefan više potreban Vladimiru, nego obrnuto.

