ŽENA ME JE NAGOVORILA DA MU DAM ŠANSU! Sad je dosta: Dejan Dragojević prekinuo svaki kontakt sa bratom zbog OVOGA?

Dejan i David Dragojević zakopali su ratne sekire pre nego što je počela aktuelna sezona "Zadruge", i to na nagovor Dalile, koja je smatrala da braća treba da se pomire. Međutim, nakon određenih njenih izjava na Davidov račun njihovi odnosi ponovo su se pogoršali.

Dejan je tada rešio da se više ne miri sa Davidom, a to je i istakao prethodne večeri u razgovoru sa novinarima.

"Šansa više ne postoji. Dao sam šansu samo zato što me je moja žena nagovorila na tu šansu. On kada me je zvao ja nisam hteo da se javim. Rekao sam da on mora da odmori od rijalitija", rekao je Dejan, pa progovorio i o Ani Korać:

"Ja protiv Ane nemam ništa. Ona je još jedno njegovo oružje koje je bez cilja, ali sa smernicama... On cilj nikada nema, to se videlo i kroz 'Zadrugu 2'. Da li mu je medijski prostor preko potreban, da li mu je toliko rijaliti i novac bitan, ne znam šta je problem. To ne mogu da ustanovim. Mislio sam da sve može da bude okej, ali očigledno ne može", zaključio je Dejan.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Foto: Printscreen

Kurir