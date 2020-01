KRENUO BIH PEŠKE IZ VETERNIKA U RIJALITI! David Anu Korać voli više od SVEGA: Dejan i Dalila su pokvareni!

Već nekoliko dana u rijaliti programu "Zadruga 3" sevaju varnice između Dalile i Dejana Dragojevića sa jedne i Ane Korać sa druge strane. Ana je devojka Dejanovog brata Davida Dragojevića sa kojim Dalila i on nisu u dobrim odnosima.

Koraćeva je nedavno imala i žestoku svađu sa Dalilom i Dejanom, nakon čega je plakala, a oni su joj često trljali na nos i druženje sa Markom Janjuševićem Janjušem. Ovim povodom oglasio se David Dragojević koji govori da je veoma besan na svog brata i njegovu suprugu. Takođe, on je istakao i kako bi voleo da se napokon za sva vremena reše narušeni odnosi između braće Dragojević.

"Ušao bih u televizor koliko se nerviram. Majke mi. Ana nije konfliktna ličnost, ona ne zna da se svađa, ovo dvoje (Dalila i Dejan) su perfidni, a ona nema veze sa njima. Ona ništa nije loše ni rekla. Ona je samo rekla šta je bilo napolju, ništa više. To jedino ja mogu da rešim tu situaciju. Oni su pokazali šta misle o celoj našoj priči. Eto i Edo je pričao da je video demant, ali izgleda da Dejanu i Dalili to ne pije vodu. Pa onda kao: "Kakav demant" i napadaju. Ja sam davao svoj životni intervju, ne Dalilin, nego svoj. Ja sam tu pričao kako sam podneo kada su se moji razveli, da mi je bilo teško, da sam bio tužan, volim kevu i ćaleta... Ja sam o tome pričao i rekao sam za Dejana da je treće dete, mezimac, da su ga svi gnjavili... Da bi Dalila napravila priču kako ja glumim žrtvu i da sam pljuvao Dejana. I tu kreće konflikt. Posle toga je kao kroz sprdnju, a to nije sprdnja, rekla da sam smeće", govori David.

"Krenuli su mene da pljuju, zvali su me, ja nisam davao intervjue. Nismo se oglašavali ni Ana, ni ja tada. Ja sam samo rekao da je ružno ovo za Tomovićevog oca što su rekli i da treba više da se druže. E, onda je Ana ušla, oni su joj se javili okej i seli za sto. I ona kaže: "Ima nešto što nije istina, što ste pričali", e to njima ne igra ulogu. Oni se naljute jer oni mogu svima sve da kažu, a njima ne sme niko malo da se suprotstavi. Oni nisu došli da pitaju Anu da li je gladna, žedna, gde će da spava", dodaje David.

David je zatim rekao da mu telefon neprestano zvoni i da Ana Korać i on imaju veliku podršku, kako od strane fanova, tako i od prijatelja, ali i od ljudi koji su nekada bili bliski sa Dejanom i Dalilom. Dragojević se zatim prisetio i poslednjeg dana 2019. godine kada je ušao u "Zadrugu" kako bi video svoju devojku. Inače, David je tada pružio ruku Dalili i Dejanu, ali oni nisu bili preterano zainteresovani za komunikaciju sa njim.

"Ljudi koji su bili dobri sa Dalilom i Dejanom, meni šalju poruke da ne mogu da veruju i da tek sada vide kakvi su oni. Ima snimak, ja sam seo na garnituru taj dan i pitam Anu: "Hej, gde su Dalila i Dejan?", kaže: "Eno ih, sede". Ja idem od garniture do ćoška stola gde sedi vođa, Dalila gleda napred nervozno u sto, Dejan me ne gleda i dalje. Ja prilazim, ona ne gleda u mene. Da bi on ustao onako i kao: "E" i preko one stvari mi pruža ruku. Dalila mi daje ruku i nije me ni pogledala. Šta je ona očekivala? Da, šta? Katastrofa! Meni ne treba marketing. Ja treba da rešim tu situaciju, Ana nema veze sa tim. Ne bih bio fin sad, više bih da stavim tačku na celu tu priču. Izgoreo sam, znaš koliko sam nervozan. Hoću da stavim tačku na celu tu priču i da vidimo više ko kosi, a ko vodu nosi. Više mi je muka od toga! Užas!", priča Dragojević i dodaje:

"Ja ne mogu da gledam Anu kako plače. Preskočio bih da uđem u Zadrugu. Ja sam lud, volim je! Kad ona legne, legnem i ja. Gledam, fokusiran sam. Vidim da joj nedostajem i ona nedostaje meni. Hoću da je čuvam i da rešim tu porodičnu situaciju više sa kojom ona nema veze sa tim, nego sada Dalila nju vređa. Ne bih više bio fin, dosta sam bio fin. Ja Anu volim najviše na svetu, ja nikada nisam nikoga povredio. Ana nema nikakav problem sa njima, Ana je samo rekla da se ja nisam oglašavao napolju. Oni su perfidni, a Ana nije takva. Sada bih pešaka došao iz Veternika u Zadrugu. Ovo je idealna situacija da se reše sva g*vna. Od početka kad nemaju Dejan i Dalila priču, spominju i mamu... Hajde jednom, ali pet puta, nemoj preterivati", govori nam David.

Dalila je tokom svađe sa Anom Korać komentarisala i njeno druženje sa Markom Janjuševićem Janjušem, David se osvrnuo na tu situaciju i istakao da ima poverenja u svoju devojku.

"Ona nju vređa sad za Janjuša. To su ti prljavi rijaliti igrači. Nekome je to hrana, da vređa. Između Ane i mene ne može da se napravi svađa, pogotovu ne zbog Janjuša. Ja sam rekao šta me nervira kod Janjuša, ali sam rekao Ani da se sprda i šali. Šta treba da sedi po ćoškovima i da pada u depresiju? Šta treba sad da on dođe i da ona ode od njega? Ja je volim, imam poverenja u nju. Stvarno smo živeli napolju u ljubavi i miru. Volimo se i baš nam je prelepo. Jako me boli što nisamo sada zajedno. Ona je plakala i što ja nisam tu. Volim je više od svega", govori David koji ima poverenja u svoju devojku Anu Korać

Učesnici treće sezone rijaliti programa "Zadruga" često su zamerali Dejanu Dragojeviću što nema svoj stav, već govori za crnim stolom ono što mu nameće supruga Dalila. David priča da ga jako nervira što Dejan ide uz dlaku svojoj ženi i nema svoj stav.

"On kao da mora da govori ono što Dalila misli. Šta mu ona kaže, to on govori. Ljudi pričaju da je drugačija osoba kada nije sa njom. Ovo što on radi, da joj se dodvorava, to je ružno i odvratno. To je katastrofa. Vidiš, brate, da je kao lud. Ne može niko to da reši, osim mene. Ana nema veze sa tim. Da sam ja tamo, ne bi mogli da je podbadaju. Pun mi je više", rekao je David za kraj.

