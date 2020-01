ŠOK IZJAVA DEJANA DRAGOJEVIĆA: MOJA MAJKA JE UBICA! Slomljen od bola priznao šta mu je Biljana uradila na GROBLJU!

Glavna tema u Zadruzi bila je raskrinkavanje porodice Dragojević, a Ana Korać je zastupala svog vernika Davida Dragojevića pošto on trenutno nije u rijatiju.

Tokom emisije ona je imala jedno pitanja za brata svog verenika.

"Dejane, kada ti je mama prišla na sahrani, kada ti je prišla i nacrtala srce, šta si ti njoj rekao", pitala je Ana Korać.

"Rekao sam joj da se skloni. Pokazao sam joj na telefon, šta pišu, šta se javljaju, onda sam joj rekao da se pomeri. Davala je intervjue", rekao je Dejan.

"Ništa loše nije rekla za vas", navela je Koraćeva.

"Kad imaju priliku da pokažu srce, ovde 31. onda ne pokažu. Ona dedu nije videla od kad su se razveli, a sad došla na sahranu. Ona je došla jer je znala da ću ja da dođem. Moja majka je ubica, ubila je mene ovde i ranila me, nikad joj neću oprostiti", istakao je Dragojević.

"Kažeš da je Dejanov otac tebi preneo kletve koje je njegova majka tebi uputila i da si ti preko njega pozvala Biljanu na rođendan, da li je moguće da je Dejanov otac odgovoran za sve", bilo je jedno pitanje za Dalilu.

"Dejan je meni preneo ono što je njemu otac preneo. On nije takav čovek, nikada nije vukao nečiju stranu, on je uvek govorio da se svi pomire. Ja sam uvek Dejanu govorila da treba da ode kod svoje majke. Ako ona smatra da sam ja višak, ja ću ostati u gradu, a on neka ode kod majke da pričaju. On je imao ovaj stav uvek, kada je ona rekla da to treba da bude rijaliti ljubav. Ja ne mogu nikoga naterati. Ja sam pokušala da je pozovem na rođendan, nisam je nazvala telefonom jer sam povređena od strane nje. Ona kaže da to nije rekla tati, jer ja verujem tati, on nema ništa od toga da me laže. Čovek nema koristi ni od koga. Bilo mi jako žao Dejana u toj situaciji. On je dva rođendana dočekao u rijalitiju. Plakali smo oboje kad je ona poslala tortu. Sad smo bili napolju. Ja sam smatrala da ne treba da mu dođe poklon, nego da treba da ga iznenadim, da njena majka dođe na vrata i da se pojavi na rođendanu. Ona je rekla da radi nešto oko kuće i da nema vremena da dolazi. Mi se nismo čuli ni sa kim", rekla je Dalila.

"Goran je isto tako negativno komentarisao i rekao Davidu da mu se ne sviđa Dalilino ponašanje ovde. On je pričao sa Davidom, i rekao da joj se Dalilino ponašanje ne sviđa. Nije sve bajno i sjajno", otkrila je Ana.

"Suzana (sestra) je rekla da bi volela da dođe kod nas u goste, ja sam rekla da dođe, tata je rekao da joj je glupo. Dejan zna da mu ja kažem da treba da se pomiri sa svojima. Svaka normalna žena voli da je prihvaćena. Ja se sa Biljanom nikad nisam svađala oči u oči. Došlo je do razmene poruka, za taj plac, kad je on plakao, mi smo se pokačile, ali nikad nisamo imale svađu. Do mene su dolazile priče koje je ona navodno pričala. Nikad mi nije rekla da me ne voli, nikad mi nije izgovorila te kletve", rekla je Dragojevićka.

"Ja sam čula da je ona to tako rekla zbog tvoje prošlosti, svih tvojih momaka u rijalitiju", rekla je Zorica.

"Ona se uvek obraćala samo Davidu", naveo je Dejan.

"Da li je pravi razlog svađe sa tvojima, ponovna majčina udaja?

- Nije, ja sam se na to navikao, pitao sam je da napravim kuću na placu, nije mi dozvolila. Postoje još neke stvari, ali neću ih izneti" rekao je Dejan.

Zorica Marković nije mogla da ostane imuna na ovu priču te je i ona želela da prokomentariše.

"Porodica je svetinja, zar je moguće da nije postojao način da se izmiriš sa majkom? Nemoj da očekuješ od Boga da ćeš imati poroda, ako si takav prema majci. Davidi i ti ste spavali na istom srcu. Svedok sam da je ovde sve lomio na pomen tvog imena, a isto tako sam čula da si rekao da su oni stoka. Zbog čega je došlo do monotonije u vašem braku. Tek će da dođe, bila sam u braku, znam šta pričam", govorila je Zorica

"Ja sam nju izabrao da mi rodi decu, ne volim da mi se niko meša. Kada je bio "konac sudbine", oni mi nisu pomogli da napravim kuću", objasnio je Dragojević.

"Dejana je odgajila Dalila", tvrdila je Iva Grgurić.

