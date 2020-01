MILJANA OROZOVIĆA PROZIVA BUDUĆIM MOMKOM I JURI GA PO RIJALITIJU! Bežao koliko su ga noge nosile, ali nije mu bilo SPASA

Miljana Kulić udružila je snage sa Majom Marinković ne bi li se što bolje našalila sa Orozovićem, ali njemu nije bilo ni do čega. Nišlijka je navaljivala da razgovaraju o emocijama, Maja je sa druge strane žarko želela opuštajuću masažu, a zbog svega toga Orozović je bežao i krio se u po rijaliti imanju.

Sve mu je bilo preselo.

"Što si plakala u ponedaljak?" pitao ju je Orozović.

"Zbog tebe. Htela sam da vidim tvoju reakciju", vikala je Kulićeva.

"A što si me zvao? Što si me nosio danas do sale za fizičko? On voli ovo, voli da se svađamo zbog njega", ubacila se Maja, nakon čega je Orozović je krenuo da beži.

foto: Printscreen

Miljana ga je, međutim, uspešno pronašla i nastavila po svom.

"Nikola, molim te da porazgovaramo. Molim te, makar poslednji put. Rekao si da ćemo da pričamo, ceo dan mi se nisi obratio. Moraš da me razumeš. Majo, idi kod Janjuša, pusti nas da pričamo! Molim te, da razgovaram sa svojim budućim momkom, još večeras smo u izolaciji" govorila je ona.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Foto: Printscreen

