IZ RIJALITIJA IZAŠAO BEZ GAĆA I ČARAPA!? A Miljana mi je pocepala pasoš: Zola napravio LOM šokantnim priznanjem! (VIDEO)

Lazar Čolić Zola priznao je za crnim stolom "Zadruge" okupljenim rijaliti cimerima situaciju s kraja protekle sezone u kojoj je "ispao najveća budala", pa svojim neverovatnim izlaganjem začudio, ali i nasmejao sve.

"Izlazim ja iz 'Zadruge 2' bez gaća i bez čarapa, kao što ću verovatno i ove godine... Izašao sam nekako iz zemlje, pomogao mi je Mićin prijatelj, jer mi je Miljana pocepala pasoš. Ja sam došao kući, 20 dana sam u depresiji. Ne pomeram se iz kreveta. Meni mama skuva kafu i pita me da li ja planiram nešto u životu. Ja kažem kako nemam laptop, miksetu, ona meni kaže da će sve ona da mi obezbedi. Dobijem ja jednu ponudu, kaže meni čovek da otvara frizerski salon u Bačkoj Palanci, kaže da me je pratio u 'Zadruzi'... Pita me da budem zaštitno lice frizerskog salona. Ja se tu ponadam, on meni obezbedi odelo i posle nekoliko dana ja ulazim na profil, nula pratilaca i ja shvatim da od toga nema ništa", pričao je Zola.

"Da nije Miksi?" dobacio je u tom trenutku Đedović.

Kurir.rs/Foto: Printscreen

