SRBIJA TREBA DA SE NADA USPEHU U NEMAČKOJ, ALI SAMO POD JEDNIM USLOVOM: Danijel Ljuboja dao zlata vredan savet Piksiju i Orlovima!

Danijel Ljuboja odigrao je 19 utakmica za fudbalsku reprezentaciju naše zemlje i dao jedan gol. Bio je učesnik Mundijala u Nemačkoj 2006. godine.

Danijel Ljuboja debitovao je za nacionalni tim 2003. godine u kvalifikacionoj utakmici protiv Azerbejdžana (2:2). Selektor je bio Dejan Savićević, a Ljuboja je ušao u 70. minutu umesto Predraga Mijatovića, pri rezultatu 2:1 za Srbiju i Crno Goru. Jedini gol za reprezentaciju postigao je protiv Velsa iste godine u pobedi od 3:2 na gostovanju u Kardifu.

Danijel Ljuboja našao se na spisku putnika za SP u Nemačkoj 2006. godine kod selektora Ilije Petkovića. Odigrao je dve utakmice na Mundijalu, protiv Holandije i Argentine, a bio je i učesnik na premijernom meču samostalne reprezentacije Srbije protiv Češke u gostima (3:1), 16. avgusta 2006. kod selektora Havijera Klementa. Posle toga je još jednom poneo crveni dres Srbije, u pobedi nad Azerbejdžanom (1:0) u kvalifikacijama za EP.

U Vaskršnjem intervjuu za Kurir Danijel Ljuboja govorio je o sadašnjoj reprezentaciji Srbije. Mundijalu u Kataru, ali i o tome šta očekuje od izabranika selektora Dragana Stojkovića Piksija na EURO u Nemačkoj u junu.

- Prvo, svaka prva utakmica na velikom takmičenju je najvažnija. Ako nju odigraš dobro, pobediš ili ostaneš neporažen, onda dobijaš potreban mir u reprezentaciji. Sve biva pod kontrolom. Evo, da uporedim Srbiju sa Francuskom. Dva puta Francuzi nisu imali dobre rezultate i odmah se tražilo hiljadu problema. Što se tiče igre Srbije, nije bilo loše, jer smo dali dosta golova. Samo u nekim momentima taktički je igrači trebalo da odrade neke situacije. Naše akcije su bile dobre, davali smo golove. Ali, sve pada u vodu ako mi damo tri, a protivnik četiri gola. Opet, treba dati tri gola. Hoću da kažem, da Srbija nije razočarala što se tiče igre, ali bilo je neiskustva i trebalo je da igrači na terenu odigraju bolje u određenim situacijama - analizirao je Danijel Ljuboja.

Koliko i šta može Srbija na Evropskom prvenstvu u Nemačkoj?

- Kvalifikacije sam manje gledao, ali u grupi sve zavisi od prve utakmice (igramo protiv selekcije Engleske op.a.). Ako odigramo dobro, onda ima čemu da se nadamo. Ne bi trebalo da imamo euforiju, kao u Kataru. Mi treba da budemo zadovoljno što idemo u Nemačkoj. Posle prve utakmice videćemo gde smo i da li će nam rasti apetiti. Idemo jednom u 20 godina na EP, nerealno je da mi imamo ambicije da ćemo osvojiti. Treba da imamo očekivanja, ali ne previše, kako se ne bismo razoračali.

Koliko je vama značilo da igrate za reprezentaciju i kakve uspomene nosite na to vreme?

- Kada igraš za reprezentaciju to je onda samo bonus za karijeru. Za mene je to bila čast. Osećao sam ponos, posebno kada bih izašao pred punu Marakanu. Za to se i igra fudbal. Samo reprezentacija može da ti da priliku za velike visine, da igraš na velikom takmičenju - jasan je Danijel Ljuboja.

