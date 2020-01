KORAĆEVA JE SAMO HTELA DA JE UTEŠI, OVOME SE UOPŠTE NIJE NADALA! Ono što je Matora uradila ostavilo ju je bez REČI!

Jovana Tomić Matora neutešna je otkako je saznala da je Sanja Stanković zaista prekinula njihovu vezu. Ana Korać prišla joj je u jednom trenutku te probala malo da je smiri i ne sluteći da će Matora pred njom otvoriti dušu i objasniti joj kako stvari zapravo stoje.

"Što moraš da veruješ nekome?" pitala ju je Ana, ciljajući na informaciju od Sofije, da ju je Sanja ostaviola: "Sačekaj, polako, videćemo. David ništa ne zna... a žao mi je tu da plačeš... Kad izađete pričaćete, posle svega, ako ona bude spremna i da vidite da li ćete da nastavite dalje, a to ne znači da te je ostavila", uporna je bila Koraćeva.

foto: Printscreen

"Ja ti potpisujem, ali da... veruj mi. Dok sam ja bila tu, neke stvari nije radila i onda iz toga postoji mogućnost. Ja njen Instagram nikad nisam otvarala, ti ne veruješ ko njoj sve piše, verovatno potreba za s*ksom, sama je, usamljena je. Ja sam tebi rekla, da je bila ljuta, ona bi tako i rekla, a porukom je jasno stavila do znanja. Ana, njena majka je počela da me voli, ali ja znam nju, zna da ću da plačem, da se nerviram, da ću hteti da izađem odavde, zato je ona rekla da će me podržati dok ne izađem", šaputala je Matora Ani.

"Meni bi nešto rekla", dodala je, pak, Koraćeva.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Foto: Damir Dervišagić

