SANJA STANKOVIĆ PROMENILA LIČNI OPIS?! Pričali su mi da sam sva plastična, a sad TEK IMAJU POVODA da me ogovaraju!

Bivša zadrugarka Sanja Stanković navodno se rešila na radikalne promene. Želeći promenu, počela je od intervencija na licu, te je izvadila silikone iz usana, salo s obraza, kao i podbradak.

"Sanja je izvadila materijal koji je imala u usnama i sada su joj usne prirodne. Pozabavila se i salom koje je imala u obrazima, a otklonila je i podbradak, koji ju je mučio. Sanja je sada neprepoznatljiva i sebi i drugima, ali komentari prijatelja i fanova su uglavnom pozitivni", ispričao je izvor.

Sa druge strane, Sanja kaže kako je to samo početak.

"Tačno je da sam imala sve te intervencije na licu. Do sada su zli jezici pričali kako sam sva plastična, a sada imaju još više povoda da me ogovaraju. Za sedam do deset dana idem na liposukciju da vadim višak sala, koji će ići u zadnjicu", iskrena je bila Sanja.

Kurir.rs/Republika/Foto: Ana Paunković

Kurir