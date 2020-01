SANJA PROGOVORILA O PREVARI! Otišla devojci iza leđa na odmor sa fudbalerom Nestveda: A evo šta se STVARNO DEŠAVA!

Sanja Stanković oglasila se povodom spekulacija da ne gubi vreme dok je njena devojka Jovana Tomić Matora u "Zadruzi 3"! Navodno, ona se provodila sa fudbalerom danskog kluba Nestved, Stefanom Vicom, na Jahorini. Na društvenim mrežama i jedno i drugo objavili su po fotku sa ove planine, a ona tvrdi:

"Stefan i ja smo prijatelji već pet godina i ništa više od toga."

Sve gradske priče navodno su pokrenute zbog zategnutog odnosa koji vlada između nje i Matore.

Upućeni u ljubavni život bivše zadrugarke, sa druge strane, tvrde kako se do ušiju zaljubila u fudbalera sa kojim trenutno uživa na planinskoj lepotici.

"Sanja je poludela zbog Jovaninog ponašanja u 'Zadruzi 3'. Ona je videla da je Jovana flertovala sa Kenedijem, što je mnogo pogodilo, ali je dotuklo to što je Luni poklonila narukvicu. To joj nije oprostila, nego je rešila da joj pošalje pismo, u kojem je najoštrije osudila njeno ponašanje, nakon čega se pokupila i otišla sa Stefanom na zimovanje", rekao je dobro obavešteni izvor.

Kako se dalje navodi, ona je sa Stefanom odsela u jednom od najluksuznijih hotela na Jahorini, a društvo im prave njegov drug i njegova devojka, tvrdi izvor i dodaje:

"Izlaze svako veče i provode se, a Sanja i ne prati dešavanja u 'Zadruzi'. Stefan se trudi da joj ispuni sve želje i da što više vremena provedu zajedno. Baš joj je lepo pored Stefana i rešena je da okonča vezu sa Matorom čim ona izađe iz rijalitija."

foto: Damir Dervišagić

Inače, Edis Fetić, poznatiji kao gospodin Torta, svojevremeno je otkrio da je Sanja bila sa njegovim prijateljem! On je, naime, u rijalitiju ispričao kako je Sanja spavala sa jednim njegovim prijateljem iz Novog Pazara, što je Stankovićeva prenela Matoroj tokom posete za Novu godinu.

Matoru je to veoma naljutilo, pa je napala Edisa pred svima.

"Kada je Sanja bila ovde za Novu godinu, rekla mi je da postoji klip na kojem pričaš da je Sanja bila sa nekim tvojim drugom iz Novog Pazara. Pre ću da verujem svojoj devojci, koja kaže još da postoji i klip, nego kada ti kažeš da to nisi rekao", odbrusila mu je Matora, dok se on pravdao da to nije rekao.

Poslednjih dana, pak, Matoru u rijalitiju izjeda crv sumnje da li je Sanja raskinula sa njom zbog narukvice koju je poklonila Đoganijevoj za proslavu Novu godine.

foto: Damir Dervišagić

"Pući ću sa mozgom. To mi je najvažije, to me održava. Da sam zas*ala, zas*ala sam, ali samo da znam...", poverila se ona Lepom Mići.

foto: Printscreen

"Čovek uvek padne na stvarima o kojima ne razmišlja", rekao joj je Mića, dok je Matora sve vreme gledala u jednu tačku.

On ju je tom prilikom savetovao da ne treba previše o ovome da razmišlja.

Kurir.rs/Rijaliti/Alo/Foto: Sonja Spasić

Kurir