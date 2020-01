SANJA IZAŠLA IZ MATORINOG STANA?! Sve sam isplatila, ključevi su joj kod druga, a Luna nek joj SPREMA ROĐENDAN?! DRAMA!

Jovani Tomić Matoroj i dalje ne polazi za rukom da se iskupi devojci Sanji. Navodno, ona je i dalje besna, iako je Matora na sve načine pokušala da joj se izvini za dramu. Ona ju je uveravala da ništa ne oseća prema Luni, te da joj je narukvicu dala Ana Korać a ne ona. Sanja, pak, za to ne želi ni da čuje.

"Ljuta sam, besna, imala sam milosti samo zato što joj je bila slava, pa sam bila blaga u pismu. Šta priča ona tamo, kako je ona gledala, ali kako tu nema ništa, Coki je luda, ne razumem. Pa, ima klip na kom ona skida narukvicu i preko Ane Korać je daje Luni. Šta znači to? O tome ćuti, misli da se to nije videlo!" razjareno je izjavila Sanja.

"Može da se vadi koliko hoće. Na šta to liči? Sumnjam da je Jovana nije prebolela i da i dalje voli Lunu. Meni Luna nije ništa kriva, ona devojka ima pravo da čačka mečku, Jovana me tu izluđuje, ona ne zna da se ponaša."

Od useljenja u Jovanin novi stan, kako sama ističe, nema ništa.

"Nisam se preselila, niti ću da se selim. Neka ga sama sređuje kada bude izašla. Ja sam platila to što je trebalo da se plati, ključ sam dala njenom drugu da oni srede šta su obećali i to je to, ne zanima me. Ne znam ni šta planiram dalje, ako mi veruješ. Ja kao budala jurim, imala sam udes, trudim se oko nje, a ona sa Lunom tako. E pa neka joj Luna u aprilu sprema rođendan, ja sigurno neću! Ne pada mi na pamet!" zaključila je Stankovićeva.

