VUK MOB HTEO DA OJADI NATALIJU?! Pevačica besna: Sve će to jednog dana NEKO da naplati! Novi rat na estradi (VIDEO)

Natalija Ibraimov se požalila Jovani Tomić Matoroj kako je trebalo da ona bude vlasnica hita "Koraci u noći" koju je Vuk Mob na kraju ustupio Vojažu i Breskvici, pa su snimili popularnu duetsku pesmu.

"Ovu pesmu sam htela da mi Vuk da, ali hteo je puno para. Kad mi je rekao cenu, ja ovako. Nije znao da li će da je uradi, a ja mu kažem: "Meni tražiš pare?" Naljutila sam se. Rekla sam mu: "Je l' to znači da je trebalo da ti tražim 10.000 za duet?" Šokiralo me je to", rekla je Natalija.

foto: Damir Dervišagić

Pevačicu je ovo strašno povredilo, pa je kukala kako tako nešto od Vuka nikako nije očekivala.

"Ja nisam očekivala. Zna koja pesma ga je vinula i probila. Ja mu učinila. Moja pesma je bila, Moreno me molio. Onda su me sj*bali za ovu "Nevaljalu". To je bio naš duet. Tu su me prevarili, opet sam pojela g*vno, ali nema veze. Sve to jednog dana će neko da naplati", zaključila je Natalija.

Kurir.rs/M.P./Foto: Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić

