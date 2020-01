EDIS KLEČAO I PLAKAO PRED ZILHOM! Kleo se u decu da nema NIŠTA sa Draganom

KurVeza Edisa Fetića i Dragane Mitar privukla je ogromnu pažnju javnosti. Njih dvoje su imali turbulentan odnos kada je Fetić ušao u rijaliti s obzirom na to da se izjasnio da je oženjen Zilhom Karišik Fetić i da ne planira da se razvede. Potom je Dragana prešla granicu prijateljstva sa Vladimirom Tomovićem kako bi povredila svog ljubavnika sa kojim je već dve godine u vezi. Par nedelja nakon njegovog ulaska ponovo su se zbližili i ozvaničili svoju ljubavnu aferu.

Neki su stali na stranu njihove ljubavi, dok su drugi osudili ovakav postupak oženjenog muškarca. Edisov drugar je otkrio nepoznate detalje ovog ljubavnog trougla. Naime, njegov prijatelj je razočaran Fetićevim ponašanjem i ne može da veruje da je to isti onaj čovek sa kojim se družio godinama.

"Edis i Zilha su započeli svoj brak iz velike ljubavi. Zilha se za njega udala kada on ništa imao nije. Ona je jedina radila i izdržavala celu porodicu. Zilha potiče iz jedne jako ugledne i finansijski moćne novopazarske porodice. I Edisova porodica je jedna poštena i čestita, skromna radnička porodica. Zilha je Edisu pomogla da započnu porodični biznis tako što je podigla veliki kredit (koji će godinama morati da otplaćuje), prodala svoj auto i od toga su počeli vrlo skromno. Velikim naporom i radom gde se uključila cela porodica (i Edisova i Zilhina) da pomogne, poslednje tri godine su konačno stali na noge. Polako su širili svoj biznis, Edis je ušao i u posao sa postavljanjem sportskih terena i balon hala, ali glavna delatnost im je porodični spa centar sa bazenima i teniskim terenima. Često bih viđao leti kada smo mi društvo odlazili na bazene Zilhinu mamu i sestru kako pomažu Edisovim roditeljima. Njih dvoje su imali savršen brak pun ljubavi i poštavanja, često smo svi kao društvo putovali porodično na razne destinacije. Zilha je bila jako omiljena i cenjena u našem društvu. Iako obrazovanija od svih nas (ona je diplomirani ekonomista i radi u gradskoj upravi grada Novog Pazara), nikada nije isticala to, već je uvek bila prizemna, normalna i skromna. Moj drug Edis je bio jedna dobra osoba, vredna, vernik, čovek koji nikada nije povisio ton niti opsovao. Zbog posla je često putovao, pa smo se ređe viđali. Jednom smo sa još par drugova bili u Beogradu i išli malo u provod po splavovima i primetio sam da poznaje puno nekih osoba koje mi se uopšte nisu dopale. U tim društvima je bilo i devojaka lakog morala i pitao sam ga otkuda poznaje sve te likove, kaže da se kroz posao upoznao sa njima. Upozorio sam ga da se puno ne druži sa tim mračnim tipovima koji mi se uopšte nisu dopali - rekao je Edisov drug, pa dodao:

- Kada se prvi put u medijima pojavila priča o torti koju je navodno poslao Dragani Mitar u Zadrugu i kada se pojavila njegova slika i oko njega taj neki "ološ" nazvao sam da ga pitam da li je to istina i kako je Zilha na to reagovala. Rekao mi je da to nije istina, da mu je neko smestio i da sebi nikada ne bi dozvolio da bude sa jednom takvom "k*rvetinom". Rekao mi je takođe da je Zilha naravno reagovala ali da joj se zakleo na decu da je sve to laž, da Zilhu voli najviše na svetu, da ne bi nikada dozvolio da joj dlaka sa glave fali i da mu je mnogo teško što se ona sekira zbog cele te priče. Imao je problema vezano za tu priču i sa svojom porodicom i bio je ljut što ga je neko uvukao "ni krivog ni dužnog" u tu priču i rekao mi je da će sigurno da sazna ko mu je sve to smestio. Malo nakon toga sam sreo Zilhu na ulici i rekao joj da ne veruje u tu priču, da mi se Edis zakleo da to nije istina i da mu ja verujem. Rekla mi je kroz osmeh da mu i ona veruje, da joj se zakleo u decu da je sve to laž, da je plakao i klečao, da je odmah otišao kod njene mame, da je zamoli da ne veruje u te neistinite priče. U junu, kada je Dragana Mitar izašla iz Zadruge, rekao mi je Edo sa kojim se Edis najviše druži da Edisa Dragana Mitar non stop zove, da mu šalje poruke, svoje nage slike i da se boji da ga ne uhvati u zamku obzirom da je to jedna iskusna kurva, a da je Edis neiskusan sa devojkama. Nazvao sam ga i rekao mu da se pričuva, a ako već želi da bude sa njom, da to radi pametno i čuva se da mu Zilha ne sazna i da ga ne ostavi - rekao je Fetićev drugar.

- Rekao mi je da to nije ništa, da se samo zeza i da nikada ne bi tako "nisko pao", da takve devojke nisu njegov nivo, da je on porodičan čovek i da ne bi rizikovao svoj brak. Nakon toga smo se samo par puta sreli na kafi, on je putovao zbog posla i mislio sam da je ta priča završena. Bio sam šokiran kada sam čuo od Eda, da je Edisa ostavila Zilha i da se uvukao u vezu sa Draganom Mitar. Takođe sam saznao i da ulazi u Zadrugu. Kada smo se videli u Pazaru pitao sam ga da li je to istina i šta mu je to trebalo, bio je zbunjen i rekao mi je da je potpisao ugovor ali se pokajao, da mu to ništa nije trebalo ali da sada nema nazad i da ako odustane platiće 50.000 eura. Baš mi je delovao očajno. Suznim očima mi je priznao da ga je Zilha ostavila i sa decom otišla u njen stan. Dugo sam pričao sa njim, pitao ga šta se to sa njim dešava, da li je on uopšte svestan ko je Dragana Mitar, zar želi da zbog nje izgubi svoju porodicu i onakvu suprugu ? Rekao mi je da njega Zilha nije ostavila zbog Dragane Mitar, već zbog njegove odluke da uđe u Zadrugu, ali če on učiniti sve da što pre izađe odatle i da će da pokuša da opere svoje ime i čast i da cela Srbija sazna da on nije osoba koja je poslala tortu i da je on samo drug sa Draganom Mitar. Da će to da dokaže i Zilhi i svojoj porodici.

- Kada je trebao da uđe u Zadrugu svi smo ga ispratili, čak i Zilha koja ga je zamolila da zbog dece i roditelja vodi računa šta radi i takođe mu je obećala da ako se bude dobro ponašao, da će razmisliti nakon njegovog izlaska iz Zadruge da li će da nastave zajednički život. Svima nama je rekao da ulazi u Zadrugu kako bi se "oprao"...i svi smo mu poverovali. Tu istu priču je ispričao i svojim roditeljima i porodici - rekao je Edisov prijatelj koji je želeo da ostane anoniman.

