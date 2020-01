DRAGANA MITAR RAZVEZALA JEZIK! Problem nije u meni, nego u Edisu: Ja sam srećna s njim, ali sam samo mom detetu MAJKA!

Odgovarajući na borjna škakljiva pitanja novinara, Dragana Mitar baš je razvezala jezik o braku i vezi u kojoj je trenutno. Kako je jednom prilikom istakla, ona izlazi iz braka kako zbog sebe, pa tako i zbog partnera s kojim je.

Da li misliš da mnogo ulažeš u vezu za razliku od njega?

"Ne želim da vršim neki pritisak, jer polazim od sebe. Ja to tako gledam, da... Kada nekog voliš, treba i da ga poštuješ. Ako cenim taj naš odnos, onda cenim i partnera. Ja smatram da je to ispravno u mom slučaju. Možda on to gleda drugačije", odgovorila je Mitrova bez dlake na jeziku.

Da li te razočarava što on potencira da papir nije bitan?

"Kad dođem u fazu priča tih papira, naravno da mi je bitno, ako dođe do stvaranja porodice. Nisam za to da stvaram decu u vanbračnoj zajednici, to mi je glupo zbog deteta sutra. Deca trebaju da se stvaraju u braku", smatra ona.

Sa druge strane, brojni zadrugari cene da Fetićevoj supruzi popularnost raste li raste za sve ovo vreme koliko su njih dvoje u vezi.

"I prošle godine je skočila popularnost mom suprugu. Mene to iskreno ne zanima, ja nemam ništa sa tim delom priče. To je između njega i nje. Meni je drago ako sam je učinila popularnom. Ja sam sa Edom pričala i on je dobio popularnost. Ljudi koji su bili u mom okruženju, Pavlu će uvek stajati prefiks mene. Vezana je priča za mene, kad je neko sa nekim..." veruje Dragana.

Mnogi su stali na stranu Edove supruge, a ne na tvoju. Kako to komentarišeš?

"Nije problem u meni, nego u Edi, jer neke stvari nije uradio na vreme da bi to izgledalo drugačije. Ovde njega smatram krivim, a ne sebe. Vremenom će se sve pokazati. Negde je ta insitucija braka bitna. Ja nikome nisam mama, samo svom detetu, svi smo punoletni. Ja sam navikla da uvek budem okarakterisana u lošem kontekstu", zaključila je Dragana, koja je gostujući u jednoj emiciji "cvrkutala" od sreće zato što je trenutno sa muškarcem pored kojeg ne oseća potrebu za prevarama.

foto: Printscreen

"Ja sam sebe osudila za razne stvari. Ima dosta žena koje se razočaraju u ljubav i iz te neke povređenosti menjaju partnere. Ja sam bila mnogo razočarana i neke stvari sam radila iz inata. Te stvari su loše po mene, ali sam svoj ego i inat ispunila. To je samo trenutno zadovoljstvo, kasnije stižu posledice, koje se obiju o glavu", ispričala je u "Magazinu In" ona.

"A koje su ti bile dileme kada si tako menjala partnere?" zanimalo je Sanju Marinković tada.

"Trebalo mi je nešto novo. Nešto od čega sam htela da pobegnem, neki inat sam želela da vratim... Htela sam da budemo isti i jednaki, ali žene pogreše u nekim stvarima, jer nikada ne mogu da se takmiče sa muškarcima. Mi žene mnogo emotivnije ulazimo u neke stvari, a muškarci su kao drva nekad", objasnila je ona.

"Kakav mora da bude taj jedan, pa da ti kažeš: 'Srećna sam, ne varam više, ne lutam', kakav mora da bude?" nastavila je voditeljka s pitanjima.

"Evo ga! Evo ga, tu je. Sedi", pokazala je na Edisa nasmejana Dragana.

foto: Printscreen, Magazin In

Kurir.rs/Foto: Printscreen Pink

Kurir