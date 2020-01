JA TO TADA NISAM ZNALA, ALI EDIS I KAĆA SU SE VIĐALI?! Dragana Mitar raskrinkala oženjenog dečka i poznatu pevačicu! ŠOK

Malo nakon što je Torta priznao da poznaje pevačicu Katarinu Živković, Dragana Mitar ustala je i otkrila detalje njihovog odnosa.

Ona je tada ispričala kako su se njih dvoje viđali bez njenog znanja, a onda je progovorila i o razmenjenim porukama, kao i to da je Edis sakrio od nje da je bila pozvana na jedan Katarinin nastup.

foto: Printscreen

"On je bio tajanstven i dok smo se upoznavali. Po izlasku iz 'Zadruge', to je bilo posle slanja torte... ja sam izašla iz 'Zadruge', gde smo se mi čuli i nastavili komunikaciju. I onda ne znam kada je bio taj njen rođendan, kada smo mi trebali da se vidimo. Ne znam da li sam bila pozvana, niti me zanima stvarno. Ja nisam otišla, kada se vratio onda su se desile te dve situacije, to je bilo pre ove 'Zadruge', nekih mesec dana", pričala je Dragana.

"Otišla sam do WC-a ona je bila sa onim frizerom, kada sam se vratila, drug mi je rekao da su se pozdravili. Bilo mi je čudno da je ona rekla da je pozvala i mene, a onda nije ni prišla nama da se pozdravi, kada smo se sreli na jednoj proslavi. A da li su se kuckali, ne znam, ali meni je jednom stigla poruka sa lažnog profila. Da je nastupala na jednom nastupu, u Novom Pazaru, da su bili zajedno u butiku. Milan ga je milion puta zvao, kada sedi u istom društvu", rekla je ona u okviru "Pitanja novinara".

foto: Printscreen

"Meni se moji drugovi isto javljaju i kada sam sama i kada sam sa njim. Ja protiv nje nemam ništa, ne znam da li se oglašavala i da li je rekla da nešto ima sa njim, stvarno ne znam, ko zna šta će me još zateći kada budem izašla iz Zadruge. Ko zna ko se još javio i oglasio", dodala je Mitrova.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Foto: Printscreen Magazin In, Instagram screenshot, Nemanja Nikolić

Kurir