ON HOĆE DA JA OVDE ISPADNEM OLOŠ! Kemezova oplela po bivšem, nije mogla da se ZAUSTAVI!

Milica Kemez poverila se Jeleni Pešić, ističući da se oseća mnogo loše i da je Kendi glavni razlog za to. Naime, nju je mnogo iznerviralo što je on spreman za ulogu žrtve čak i po cenu toga da devojka koja mu se dopadala na svojim leđima ponese svu krivicu.

"To za stolom me ubija. Govorili su ljudi kako je on jadan, kako ga iskorišćavam. A on je taj koji je od mene pravio budalu... On u ovome uživa, a ja ne uživam! Meni je psiholog rekao da se ceo život borim za pravdu, mene nepravda ubija. Mene nervira to što su mene ovde prozivali da ja njega iskorišćavam, a ja sam zla, on spusti glavu. Znaš kako je on agresivan, perfidna podbadanja ima. Mene to izluđuje! Moje se vidi, njegovo se ne vidi. Hoće da ispadnem samo ja ološ", rekla je Milica, pa onda prešla i na Filipa Đukića.

"Isto tako i za Filipa. Konstantno sam ja ta koja je inicirala s*ks, a šta je on meni uradio?" postavila je ona pitanje ljutito.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Foto: Printscreen

Kurir