JANJUŠ POSLE SRAMNE RIJALITI AFERE OSTAJE BEZ ŽENE? Nema više ni kuću da joj se vrati! ŠOK!

Nakon iskrene ispovesti Ivane Šopić, zakonita supruga Marka Janjuševića Janjuša navodno je ostala u šoku. Pošto je temperametna plavuša iznela javno sve detalje njihovog odnosa, prenosi Blic pisanje Sveta, zadrugar bi lako mogao da ostane bez žene Ene, kao i krova nad glavom.

"Nije taj svestan šta može da izgubi. Očigledno misli da je pametniji od 1.000 kamera u rijalitiju, pa da može nešto da sakrije i da uradi tajno. Sad kad je Ivana sve ispričala hvata se za glavu", istakao je izvor blizak Janjušu i njegovoj porodici.

"On svima priča kako ne može bez Krune da živi, a uopšte ne razmišlja o tom detetu, a da ne pričam što će da izgubi jednu predivnu ženu a i krov nad glavom i nešto što je nasvetije, a to je porodica", dodao je on.

Šopićeva je, shvativši da košarkaš sedi na dve stolice i neće da se odluči za jednu, odlučila da sve transparentno kaže, što bi trebalo da se desi uskoro.

"Ja sam rekla da sam ja ta koja je bila osvajana sve vreme. Bila sam mu centar sveta ovde u Zadruzi", priznala je ona ranije Matoroj, kojoj se otvorila i po pitanju vrele akcije sa Janjušem u rijalitiju.

