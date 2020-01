KARIĆEVA BIVŠA ZABIBERILA IVI! A Kulićka stala na njenu stranu? Ovome se MALO KO NADAO!

Iva Grgurić i Stefan Karić ove nedelje našli su se u ulozi potrčka, a tokom večeri rezervisane za nominacije Jelena Pešić, uprkos lepim rečima kojima se isprva poslužila, rešila je da pruži ruku spasa bivšem, a Ivi da glas za odlazak u izolaciju.

Malo zatim, pak, Marija Kulić stala je na Ivinu stranu te Stefana poslala u izolaciju, a takvom obrtu se malo ko nadao.

"Ivu neću komentarisati kroz rijaliti. Mislim da je Iva dobar čovek, imamo korektan i zdrav odnos, jedino što ti zameram je škrtost, koja se često javi, ali to može da se zanemari. Volim što si takva, što si kulturna, uvrede sa tvoje strane prema drugima gotovo da nisam čula", rekla je ona.

"Što se Stefana tiče, više puta sam rekla šta misliš, znaš da te obožavam, mi smo tu rame uz rame kada je prijateljstvo u pitanju. Šaljem Ivu u izolaciju", zaključila je Pešićeva.

Nešto zatim, Marija Kulić među prvima stala je na stranu Ive Grgurić i poslala Stefana Karića u izolaciju.

"Ne znam zašto samo Ivu krive za njen odnos sa Stefanom. S obzirom na to da je Iva rekla da joj se sviđa Vladimir Tomović na početku, kao i to da je ispričala svoju životnu priču, jedan fin i kulturan dečko se opredelio da bude sa takvom devojkom. Ne krivim samo Ivu, krivim i Stefana za njihov odnos. Iva je u više navrata rekla da joj nedostaje dečko sa kojim je bila spolja, zbog toga nije bila iskrena prema Kariću. To što je alava, dokazuje da je željna svega, rekla je da je sve radila da obezbedi porodicu, smatram da to nije razlog. Ona je jedna devojka koja je najlošije okarakterisana, a nije imala s*ks u rijalitiju. Stefan je komentarisan više puta, zameram mu što je izgovorio Ivi da je prostitutka, ako misliš da je takva, nisi trebao da uđeš u vezu sa njom. Vidim da ti nisam draga, nisam dobila poklon od njega za rođendan, ti nisi ispoštovao zadatak, prošlo je mesec dana od tada", istakla je Marija.

