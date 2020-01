ZOLA OPLEO PO IVI, NA SUTRA NIJE MISLIO! Ubrzo mu se pridružila i Matora: Grgurićeva na STUBU SRAMA!

Lazar Čolić Zola tokom "Nominacija" izneo je svoj stav o potrčcima koji će se na "Zadrugoviziji" predstaviti udruženim snagama - Ivi Grgurić i Stefanu Kariću. Pošto je sve obrazložio Ivu je čak postavio i na korak do izbacivanja, napominjući kako "čuva Stefana". Ovako do sada nikad nije bio opleo.

"Smatram da Iva nema lošu dušu, u nekim situacijama znaš da napraviš neprijatnu situaciju, da praviš žrtvu od sebe. Mislim da prema Stefanu nisi imala veliku emociju, ni približno koliko smo mi mislili da imaš. Što se Stefana tiče znam da je mnogo lojalan prijatelj, poverenje je nešto najbitnije u prijateljstvu, mislim da smo ga on i ja izgradili, ne želim da dužim, šaljem Ivu u izolaciju, čuvam Stefana", istakao je Zola.

Mlađa Jovanović, poput ostalih učesnika, poslao je Ivu Grgurić u izolaciju, uz obrazloženje:

"Iva i ja smo imali problem na početku, izgladili smo sve. Nemam loše mišljenje o tebi, što sam imao da ti zamerim, zamerio sam. Što se Stefana tiče, imamo najsličnije mišljenje kada je prijateljstvo u pitanju. Nema šta da mu zamerim. Ishvalio sam ga dovoljno do sada, on sve zna. Šaljem Ivu, ostavljam Stefana."

Jovana Tomić Matora imala je duže izlaganje pa je rekla i zbog čega takmičarku sa kojom je bila izuzetno bliska šalje u izolaciju.

"Rekla si mi da se sa tobom ne družim zbog Stefana, to nikako nije tačno. Zaista sam mislila da ti se Stefan sviđa, naravno da sam to mislila. Zbog toliko stvari si se ogrešila o mene, da za Stefana nema mesta. Posle onog klipa sa procentima, dobila sam utisak da si i mene folirala kao prijatelja. Iako mi je Sanja za Novu godinu rekla da se ne svađam sa tobom, ali previše je stvari. Kada god sam ti rekla nešto iskreno i iz dobre namere, nabila si mi na nos, jednostavno ne volim takva drugarstva u rijalitiju. Mislim da ti voliš da ti se ide uz dlaku, najviše sam se zbog tih stvari distancirala od tebe. Pričala sam sa Lepim Mićom da je previše 'novih' ljudi namazano, da li ste gledali rijaliti, pa zbog toga, ne znam. Mislim da si ti naučila tu namazanost u životu, ne kažem da je to loše, ali sva pitanja želiš da okreneš u svoju korist, da izmanipulišeš. Nisi bila iskrena u mnogim prijateljstvima, prema Marijani i Kendiju... Stefan je zaista jedna prava ljudima, momčina. Sviđa mi se što u pet rečenica objasniš svoj stav, imaš ga. Šaljem Ivu u izolaciju", zaključila je ona.

