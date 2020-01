NEK ME UBIJU! OSTALA SAM BEZ PARA, NA ULICI KAO PAS Marija Zonjić OČAJNA zbog diskvalifikacije! Od PRETNJE Ivi ledi krv

Pevačica Marijana Zonjić diskvalifikovana iz „Zadruge" prošle nedelje zbog toga što je vređala članove produkcije i iznosila laži o tome kako pojedinim učesnicima doturaju narkotike da ih stimulišu da se ponašaju slobodnije.

U isto vreme kažnjena je i starleta Iva Grgurić, ali njoj su odredili samo novčanu kaznuipustili je da se i dalje takmiči u rijalitiju. Pozvali smo glavnu akterku skandala Marijanu kako bi nam ispričala šta se zaista desilo i kako se sada oseća nakon što je diskvalifikovana iz najgledanijeg šou-programa na našim prostorima.

Dok smo bile u hotelu još, kad sam je postavila za omiljenu osobu, Iva mi je rekla da joj je podrška za Novu godinu rekla da ne pije alkohol jer sipaju nešto u piće ida ne uzima piće od Lepog Miće nikako.

foto: Sonja Spasić

Zbog čega bi neko imao interes da Ivi bilo šta sipa u piće?

- Da pokušavaju od nje da naprave k*rvu, zato je ona prestala da pije alkohol. Povukla se i uplašila. Ali ja sam ispala kriva za sve, a kriva nisam.

Ispada da je Iva sve svalila na tebe?

Upravo tako! Dok sam imala sukob sa Tarom i Matejom, ona se umešala i rekla kako sam ja to pričala za produkciju i još neke stvari za Milicu i Željka, a zapravo je to ona rekla i namestila mi diskvalifikaciju.

Da li je istina da ti njeni ljudi prete?

- Istina je da Iva ima užasne ljude, to su baš bolesne osobe. Njeni fanovi mi sad prete i njeni najbliži zovu moju mamu po ceo dani prete joj da ću biti silovana i ubijena. Rekli su mi da će me naći dva metra ispod zemlje ako nastavim da uzimam Ivino ime u usta. Ne plašim se. Nek me ubiju ako žele. Ja pričam istinu. Ostala si sama bez para, pomoći, prijatelja.

Ko ti se našao kada ti je pomoć po izlasku iz ,Zadruge" bila preko potrebna?

- Ostala sam kao bednica na ulici, na vetrometini. Kao pas lutalica, Aleksandra Subotić me je odmah pozvalai ponudila mi pomoć, kao i njena majka Ljuba Pantović. One su jedine pokazale da im je do mene stalo i hvala im na tome. Tu je i moj mili Pavle Jovanović, kojije došao po mene i odveo me je kod drugarice. On je jedna duša od dečka. Hvala mu do neba!

foto: Printscreen/Instagram

I šta ćeš da uradiš kada se budete srele posle ,,Zadruge"?

- Ne daj bože da je sretnem! Neće joj biti dobro. Nakaza jedna odvratna. Ona je kao neka in riba, starleta. Ona je nula od žene. Nula kao osoba. Niko me tako nije razočarao kao ona, pa čak ni Stanija, sa kojom sam bila baš dobra.

Da li je možda Iva bila ljubomorna jer se Stefan Karić zagledao u tebe?

- Tako je! Videla je u meni konkurenciju, osetila se ugroženom. Smisila je kako da me se reši. Ona me je danima peckala i optuživala kako Stefan Karić ja flertujemo i rekla mu da mi ne dobacuje komplimente i slično kad prolazim, pojela je sujeta. Družile smo se dva meseca, mislila sam da je dobra osoba, al' ispala sam tako glupa i naivna. Koristila me sve vreme jer sam je jedina branila iskreno, ostali su bili uz nju zbog fanova.

foto: Printscreen

Da li je istina da je Stefan njoj samo karta za opstanaku rijalitiju?

- Naravno da jeste, ona takve ko on jede za doručak. Ne zanima nju jedno dete. Ona je prefrigrana i namazana, voli dede koje imaju lovu. Ne loži se na mlado meso. Stefana nikada nije ni volela, sve vreme joj se sviđao drugi dečko, radila je sve zbog rijalitija i priče dok je napolju već čeka neko treći. Iva je folirant klasični, treći mi je rijaliti po redu, al' većeg foliranta nisam videla. Ozlojeđena ružna devojka.

Da li imaš neki plan sada nakon svega?

- Ne znam ni sama. Svet mi se raspao. Ostala sam bez stvari, sve mi je unutar imanja. Mnogo ljudi mi je okrenulo leđa. Niko me neće. Stavljena sam na stub srama. Tata mije završio u bolnici. Ne smem ni da odem da ga pogledamu oči. Plačem danima i ne dolazim sebi. Ne izlazim iz kuće jer se plašim da će me neko udariti u glavu i ubiti. Ne znam kako će se završiti ova agonija, ali nadam se da će se pojaviti tračak svetla za mene.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Rijaliti/S.telegraf

Kurir