KAKAV OTAC?! IZDAO SOPSTVENU ĆERKU! Gagi podržao Marka Miljkovića čim je kročio u Zadrugu! Luni neće biti DOBRO

Gagi Đogani podržao je Marka Miljkovića, bivšeg dečka njegove ćerke Lune Đogani, deneser je ispričao detalje njihovog susreta, a potom priznao da li bi podržao Markovu vezu sa nekom od zadrugarki.

"Radujem se njegovom dolasku. Kada mi je Luna rekla da su njih dvoje raskinuli, ja sam je pitao da li je to bio normalan raskid, a ona mi je odgovorila da je sve u najboljem redu. Ljubav je u redu dok traje, veza treba da se završi zdravim odnosom. Kada je ušao, Marko me je zagrlio, rekao mi je da su u dobrim odnosima. On više nije sa Lunom, on može da bude sa bilo kojom drugom devojkom, ja ću ga podržati. Sad, kako će meni biti, da li će meni biti neprijatno, ne znam, ali on više nije sa Lunom, ima pravo na svoj život", ispričao je Gagi Đogani.

foto: Printscreen Magazin In

Kurir.rs

Kurir