IZLEČIO SE OD OPAKE BOLESTI: Dragišina ispovest o HEPATITISU će vas potresti, izneo detalje! Bacali mu šolje na poslu!

Dragiša Zekić podelio je svoju životnu priču sa svima u rijalitiju, a mnoge je zanimalo da saznaju više.

Zekić je istakao da se izlečio od hepatitisa, a prvo pitanje za njega imao je Ivan Marinković.

"Kako si se usudio da napraviš decu, kada si mislio da si HIV pozitivan?", upitao je Ivan Marinković, a Dragiša odgovorio:

"Ivan je postavio pravo pitanje. Nemam odgovor na to. Bilo je teško i hrabra je odluka da postaneš roditelj. To je neki hazarderski potez."

"Ja nisam nikada bio načisto da li uopšte imam sve to ili nemam. Sa ove tačke gledišta mislim da danas ne bi rizikovao ovoliko koliko sam to nekad radio. Sa hepatitisom sam se borio i uspeo sam da preživim. 2014. godine je pušten u promet lek protiv Hepatitisa C. Ja sam se tako izlečio. Tako sam počeo i sa aktivizmom. Izgubio sam mnogo prijatelja kada sam priznao da sam bolestan. Neki su se jednostavno izgubili. Na poslu je bio najveći problem. Bacali su moje šolje", ispričao je Dragiša Zekić i dodao da među poznatima ima zaraženih, ali to niko ne želi da prizna.

"Od 1986. do 2013. godine sam živeo u ubeđenju da imam sidu. Onda sam 1. decembra 2013. svratio da dam krv, čisto onako uz put, jer sam se tog dana nalazio sa aktivistima na Trgu Republike. Test za HIV je pokazao da sam negativan. Rekao sam lekarima da je to nemoguće i da bi trebalo da se ponovi test. Testirao sam se još tri puta i svi testovi su pokazali da nemam sidu", izjavio je Dragiša Zekić.

