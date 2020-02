ŽAO MI JE ŠTO ĆERKA OVE RASPALE KRMAČE DOŽIVLJAVA NERVNE SLOMOVE! Mitrova Kulićki baš nije ostala dužna! Napravila LOM!

Marija Kulić nije štedela reči kad je u okviru "Amnezije" oplela po Dragani Mitar, a ujedno i o ćerki Miljani, kada su je upitali da li je moguće da može da je pljuje preko stola pa onda da posmatra kako doživljava nervne slomove, a sve zbog novca.

"Zašto se onda buniš kada te nazivaju materijalistom?" glasilo je pitanje.

"Sve ono što bih uradila kod kuće, to sam uradila i ovde. To je moje ophođenje prema njoj, kako bih joj pokazala da to ne treba da radi. Ja svoju ćerku komentarišem isto kao i ostale k*rve... Kao tu k*rvetinu najviše. Apsolutno mi je jasno šta hoće da postigne. Ona hoće da mene omalovažava. Neka ona gleda svoje j*bače, švalere (Dragana Mitar) Neka razmišlja kako se predstavalja kao majka i žena, a meni je moje majčinstvo najbitnije. Uvek ću raditi kako mislim da treba. Volela bih da Miljana popravi svoje ponašanje za 40-50 odsto", sevala je Kulićka i ne računajući da će Mitrova ući u studio i žestoko joj odbrusiti.

foto: Printscreen

"Samo da kažem za ovu raspalu krmaču - meni je žao što njena ćerka doživljava nervne slomove zbog nje. Verovatno će ostatak života provesti u bolnici, pošto je ona doktor za uništavanje nervnog sistema svoje dece. Ne mora ona da brine o mojim j*bačima. Pustila je svog supruga niz vodu. Ona je veoma loša majka", rekla je Dragana.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Foto: Ana Paunković, Privatna arhiva

