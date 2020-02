DAŠ TI DETETU PUŠKU, A ONO JOŠ NE ZNA NI KO JE NI ŠTA JE! Torta progovorio o crnoj prošlosti: Oni su mi dedu UBILI!

Edis Fetić otvorio je dušu tokom današnjeg dana, pa Janjušu otkrio detalje svoje potresne prošlosti. Naime, on je otkrio da potiče iz Crne Gore, te da mu se dogodila tragedija koja je čitavu porodicu zavila u crno.

"Imaš li familije?" upitao je Janjuš čuvenog Tortu.

"Nema nas puno. Moj otac je otišao '70 i neke godine iz Crne Gore. To su ona stara plemena, pa su to bile krvne osvete, pa su ih ujaci, kad je došlo vreme da su momci, da se ne bi to nastavljalo, odselili ih... Oni su iz BIjelog polja. I moju babu, a dedu su mi ubili. Ti daš detetu pušku, od 13 godina, dete maloletno, ne zna ni ko je, ni šta je... I da se ne bi to nastavljalo, oni su se pokupili. Ludorije", iskren je bio Fetić.

