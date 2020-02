TAJ TAČNO ZNA GDE TREBA DA ČAČNE! A šta je trebalo, ja da ga šamaram?! Majka Dragane Mitar ogorčena, sprema TUŽBU!

Otkako se Marko Miljković uselio na rijaliti imanje, Dragana Mitar i Edis Fetić ne prestaju da se svađaju. Jadranka Mitar, Draganina majka, smatra da Miljković namerno pravi haos komentarima upućenim njenoj ćerki i smatra ga dobrim igračem "koji tačno zna gde treba da čačne".

"Što se tiče samog ulaska Marka Miljkovića, normalno je da stižu pitanja koja će da podgreju tu diskusiju, ali je na odnos Dragane i Marka odavno i definitivno stavljena tačka, to tvrdim. Bez obzira što su oni sada prinuđeni da odgovaraju na neke komentare i pitanja koja su postavljena... Dragana dobija pitanja, a njen odbrambeni sistem je da se ona tako naduri, voli to tako po kratkom postupku, umesto da spusti loptu i da lepo sve objasni, ona se uznemiri i onda ta nervoza prelazi na Edu. Onda se oni se stalno svađaju i to nama odaje utisak da tu postoji ljubomora, da postoji još emocija (između Dragane i Marka), a u suštini nije tako jer znamo da je Marko dobar rijaliti igrač, zna kako stvari funkcionišu i gde treba da čačne", rekla je Jadranka.

"Nije isključeno, s obzirom na to da je on raskinuo sa Lunom. A niko nije spomenuo da je u 'Zadruzi 2' Dragana među prvima rekla da on ima nadobudno ponašanje i da Luna nije tip devojke sa kojom će on da ostane, da je to fejk veza, to su svi zaboravili. Meni je u celoj priči najviše žao Gagija, ja kao majka gledam na Lunu kao na dete, kao i na moju Gagu, sve su to nečija deca. Marko je pokazao ono što su svi naslućivali, a mene boli duša i srce zbog Gagija, sa te roditeljske strane. Deca rade šta hoće, ko je još poslušao roditelja", ispričala je majka ona, pa objasnila i zašto se Edo srdačno pozdravio sa Markom, te zašto mu je Dragana to toliko zamerila:

"Ja mislim da je Edo bio iznenađen, pa je čisto radi forme pružio ruku, došao je neko novi, bio je zatečen, mislim da mu je pružio ruku nesvesno. Dragana je trebalo da ga pripremi... Šta sutra ako uđe Pavle, Siniša ili Zilha? Što im je rekao Mića, treba da se dogovore van stola... Moraju da čuvaju vezu, ako su je već obelodanili. I u privatnom životu se neko nekom meša u vezu, svi su na vetrometini od ljubomore drugih ljudi. Velika ulaganja od oba partnera moraju da budu za jednu vezu, a to može da uspe samo ako postoji ljubav. Mentalno slabe osobe, psihički slabe ne mogu da opstanu u vezi. Dragana je njemu to zamerila, on je to uradio mehanički pružio mu ruku. Drugo, zamerili su mu i što se nije umešao kad je Marko vređao Draganu. Marko ima takav vokabular... Ja sam Marka upoznala, sticajem okolnosti kad je Dragana tek ušla, mi smo se sreli. Ja sam mu se predstavila rekla sam da sam njena majka, on se sklonio od mene i rekao mi: 'Budite uz vašu ćerku'... Šta je trebalo, da ustanem, da mu lupim šamar, da ga pitam što ju je nazvao punjenom paprikom? Njega nijedna devojka nije odbila, osim Dragane, i to mu je rak rana, on bi hteo da je svrsta zajedno sa Majom... On je karakterno katastrofa, ni Dragana nema sladak karakter, moje je dete, ali nije nimalo laka", kaže Draganina majka.

Gospođa Jadranka nije krila i svoju ogorčenost prema bivšem dečku svoje ćerke Pavlu Jovanoviću, te je navela i da će ga tužiti.

"Pavle se dovukao tamo preko Draganinih leđa, on je jako ljigav čovek, sledi mu tužba za sve one izjave koje je davao, ali o tom potom. Dragana je verovatno očekivala sad da će ući Pavle. Marko i on se sad druže, nerazdvojni su drugari, Marko ne izbija iz kluba u kom je Pavle navodno vlasnik, dokazao je kakav je vlasnik, ne znam da li je menadžer ili menadžerčić... Dragana je mislila da će on ući, Edo nema nikakav problem sa tim, jer mu je ona priznala sve stvari na početku", istakla je ona.

"Oni moraju da budu spremni na to. Nikad ne reci nikad, otkud ja znam kome je šta u glavi", zaključila je ona.

