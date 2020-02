HAOS U NAJAVI: Aleksandra Nikolić se dopisivala sa Draganinim mužem Sinišom! A evo šta je imala da mu PORUČI (VIDEO)

Isplivala je informacija da se nova zadrugarka Aleksandra Nikolić čula i bila u kontaktu sa još uvek zakonitim suprugom Dragane Mitar, Sinišom Dragutinovićem, zbog čega je izbila svađa između njih dve.

Danas se ona požalila Barbari Pajović na ovu situaciju.

"To će sad da se vrti. Ja ne znam kako ona mene može da napada, kada ona prva dolazi javno i radi to što radi. Počela da se dere, i onda je i Edo počeo da skače. To je rijaliti, prvo me je pitala normalno, pa kada sam rekla da taj prijatelj ne sme da se spominje, pa kada je čula da sam ja okej sa njim (Sinišom), ona je skočila, a on je meni prijatelj najbolji. Pozdrav za mog prijatelja najboljeg", pričala je Aleksandra.

