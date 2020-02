REKAO JE DA ĆE SE RAZVESTI! Dragana Mitar plače kao KIŠA, sa ljubavnikom Edom ne priča! Svi ih PROVALILI! (VIDEO)

Dragana Mitar rasplakala se zbog ljubavnika Edisa Fetića i priznala da sa njim ceo dan nije razgovarala.

Ona je otišla kod Drveta mudrosti i ispričala šta je muči.

"Posle klipova mi je rekao neke stvari koje nisam želela da komentarišem, sve mi se skupilo. Nemam sa kim da popričam, možda me Mića razume delimično i to je to. Možda ću da pokušam sa njim malo da popričam, osamila sam. A da trčim za nekim, ne pada mi na pamet", rekla je Dragana, pa nastavila:

"Dovodim u pitanje da li me uopšte i voli. Bila sam prinuđena da budem u tom krevetu, nemam gde da se osamim. On mi je rekao da sam problem jer smo se dogovorili da nećemo da komentarišemo situacije za stolom. Mene je iznerviralo Miljkovićevo vređenja, ja sam tu reagovala, njemu je zasmetalo, rekao je kako da branim neodbranjivo. Jutros samo službeno pričamo."

"Marko nije problem, za mene je on loša osoba, ne želim kontakt sa njim. Ja ne znam na kom jeziku da pričam, on tera nešto svoje. Kao da mi karma vraća. Ja ga ne prepoznajem. Gledajući njegove postupke i priču, ne znam", rekla je Dragana i dodala da je Edis rekao da će ženu zbog nje ostaviti.

"Rekao je da će to da uradi, bio sa mnom ili ne bio. Ja sam rekla da neću to da forsiram. Valjda zna šta je normalno da se uradi. Verujem mu, ali ovim svađama, ne znam šta hoće da postigne. Ako oseća nešto prema meni, zna šta treba da uradi", rekla je Mitrova.

