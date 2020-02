ŽUSTRA RASPRAVA: Fetić se pokajao zbog pozdrava sa Miljkovićem! Marko žestoko odbrusio! NAPRAVIĆU OD TEBE AJVAR (VIDEO)

Edis Fetić je jasno dao do znanja da se neće družiti sa Markom Miljkovićem iz poštovanja prema Dragani Mitar, a onda je za crnim stolom nastao haos.

foto: Printscreen/Youtube

"Kajanje je možda gruba reč, Dragana me je podsetila na neke stvari od prošle godine. Dečko mi je prišao i rekao mi je: "Gde si, Edo?" Sada opet da dođe i da mi pruži ruku, opet bih to uradio. Da li smo se pozdravili ili nismo, to je stvarno nebitno. Nismo se pozdravljali ni letos u gradu, ne znam što bismo se sada družili", rekao je Fetić.

foto: Printscreen/Youtube

"Ne znam što se on tu osetio prozvanim, kada je Dragana vršljala po Novom Pazaru, dok je bila udata. Ja tebe potpuno razumem iz poštovanja prema Dragani, ne želiš da se družiš sa mnom i to je okej", rekao je Marko.

"Evo, već je počeo. Otkači se od nas, nemoj da nas komentarišeš! Ti vodi svoju priču, mi ćemo našu, mani se nas", govorila je Mitrova.

foto: Printscreen/Youtube

Kurir.rs, Foto: Printscreen

Kurir