PALA NEPRISTOJNA PONUDA! Milica Kemez šokirala, a Bora se ne da: Ma da si POSLEDNJA NA SVETU, to ti NIKAKO NE DAM!

Milica Kemez i Bora Santana i posle raskida nastavili su sa burnim svađama, a kad su se osamili u sobi za rehabilitaciju pala je i nepristojna ponuda. Naime, Kemezova je toliko šokirala boru da je skočio kao oparen, ne mogavši da poveruje šta je čuo da mu je ponudila.

"Slobodno nas ostavite, vidite da sam smiren", poručio je Bora obezbeđenju, koje je bilo tu ne bi li se postaralo da se fizički ne obračunaju.

Zatim, okrenuo se Milici i upitao zašto ga je zvala, i ne sluteći šta će da mu kaže.

"Ajde, skini pantalone. Hoćeš da ti po*ušim?" šokirala je ona.

foto: Printscreen

"Jesi li ti normalna?! Ne bih ti dao u životu to! Da si zadnja na svetu, jedna jedina!" prokuvao je Bora.

"Ja hoću", nastavila je Milica.

"Ma, džabe ti to. Ne bih ti dao da me ubijaju!" odbrusio je on.

foto: Printscreen

Bivši ljubavnici su i za crnim stolom imali dramu. Očito, ni posle raskida stvari se ne stišavaju. Boru je, naime, izbacilo iz takta to što je Milica odgovarala pred svima i bez dlake na jeziku na pitanja Lepog Miće a koja su se ticala njihovog odnosa.

"Šta se desilo pa je nastao onaj haos u vašem odnosu?" glasilo je pitanje.

"Nismo mogli da imamo odnos kako je on hteo, zbog toga. Rekao mi je da smo završili i je*ao mi mater", rekla je ona.

"Laže, onda bi se posvađali još tad, a ne sinoć!" dodao je Bora.

"Nije bilo po njegovom i zato mi je rekao da nećemo biti zajedno i da završavamo. Nije hteo da izađe posle iz tuš kabine dok se ne pomirimo, pa sam odlučila da pređem preko toga, ali to ne opravdava to što je rekao da smo završili. Posle sam neke stvari radila namerno, da bih ga nervirala. Namerno sam pominjala Filipa", odbrusila je Milica.

"Kaži šta si mi za kog muškarca rekla u krevetu, ku*vetino jedna! Znao sam kakva je ku*vetina pre svih vas!" besneo je Bora.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Foto: Printscreen

Kurir