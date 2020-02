PROCURILA MRAČNA TAJNA IVANE KRUNIĆ! Krala pare od Čede Čvorka, varala mu sina pred očima, a onda ga ovim UCENJIVALA

Učesnica rijalitija "Zadruga 3" Ivana Krunić svim silama se trudila da uništi Čedu Čvorka i grupu Luna, čija je članica bila skoro deset godina. Iako se ova pevačica trudi da sebe predstavi kao nevinašce i devojku kojoj je naneto mnogo nepravde na estradnom nebu, ona krije mračne tajne iz prošlosti kada se ponašala bahato i kada je mislila da je zvezda broj jedan, te da ona treba da uzima veći deo novca od grupe Luna.

foto: Stefan Jokić

Od frontmena je zahtevala posebne uslove, a kada je njemu prekipelo, šutnuo ju je i zabranio da spominje ime grupe Luna, kao i da izvodi njihove pesme.

"Ivana je počela kao jako skromna devojka, molila je Čvorka da je primi u grupu, ona dobije mogućnost da zaradi za život, da se izdigne. Nije nešto pevala, bila je osrednja. Nije ni lepo izgledala, pa da čovek kaže: „Ajde, atraktivna je može da prođe". Čedi je bilo žao, bila je mlada i puna volje. „Ako omašim, ode grupa Luna, ali imam osećaj da će ova mala da napravi nešto", rekao mi je tada on. Tako je i bilo. Počela je da zarađuje, da ulaže u sebe, da se doteruje. Sredila se mala, picnula se, došli su nastupi. Došla je pesma „Dupla Škorpija", sa kojom su razvalili svuda po zemlji i regionu, kao i po dijaspori. Videla je da tu ima para, skapirala je da ona nosi priču i postala je užasno bahata i bezobrazna. Ivana je uslovljavala da istera drugu pevačicu Lidiju iz grupe, želela je da dominira i da bude sama. „Ovu jadnicu da liferuješ, samo mi smeta. Ima dve leve noge i smešna je. Ja sam, bre, Ceca za nju. Kad stanem pored nje, niko je ne vidi", rekla je jednom Ivana", priča izvor Rijalitija.

"Ivani su se ostvarili snovi jer je Lidija zatrudnela i nije više želela da se bavi pevanjem. Iako je Čeda hteo da nađe drugu pevačicu, ona nije dala. Rekla je da će da napusti sve i da će da ga ostavi na cedilu. Stalno mu je radila iza leđa. Krala je velike sume novca koje su dolazile od bakšiša jer je smatrala da je to sve njeno. Čeda je imao problema. Dogovarala je nastupe njemu iza leđa neke privatne proslave. Varala mu je sina njemu pred očima i nije imala savesti. Vidite kako je zaljubljive prirode. Ona je na svakom putovanju imala po jednog je*ača. „Momci me hoće, rasna sam i popularna. Ima da upropastim Čvorka, do prosjačkog štapa ću ga dovedem kad nađem lovatora i snimim album. Ima da ga zgazim kao glistu na kiši", pričala je tada Ivana.

Sreća je, kako navodi naš sagovornik, nije poslužila i nije se pojavio sponzor, a Čeda nije želeo više da je toleriše. Samo joj je jednog dana saopštio da je slobodna i da više nema šta da traži u grupi Luna. Udario joj je veto na izvođenje pesama grupe, kao i da spominje ime brenda Luna. Bila je tada na ivici sloma živaca.

Čvorak nije želeo da komentariše ništa o Ivani.

foto: Printscreen

Kurir.rs/S.telegraf/Rijaliti

Kurir