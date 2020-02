GOSPODIN TORTA OTKRIO SVE DETALJE VERIDBE! Mitrova će pasti u nesvest kad bude videla GDE JE ČEKA PRSTEN! (VIDEO)

Edis Fetić otkrio je Drvetu mudrosti čime sve planira da iznenadi devojku Draganu Mitar na Dan zaljubljenih. Po svemu sudeći, pošto je baš rešen da joj između ostalog pokloni i prsten, Mitrova će ovaj 14. februsar zauvek pamtiti.

"Smislio sam da skinem one bele kugle oko stola i na njima ispišem 'Gaga i Edo', to ću ispisati sve u radionici. Napraviću i srce i tu staviti njihove inicijale. Pošto Dragani fale cigarete i voli slatko, voleo bih i to da ima. Nismo rešili neke naše odnose, da bi bilo to (da bi bio prsten)... ali i to bi mi bilo okej da se desi, to mi je druga opcija. Neke latice ruža, to bi je čekalo na krevetu kada se ugase svetla. Ako je prsten tu, voleo bih da budu tu cigarete i čokolada", ispričao je Edo pa na društvenim mrežama iznova pokrenuo glasine o veridbi.

Kurir.rs/Foto: Printscreen

