HODŽA UZEO VELIKU LOVU DALILI I DEJANU ZA STRAŠNU KLETVU?! Krenuli da se SVETE zbog VRADŽBINA pa skovali JEZIV PLAN?!

Učesnici rijalitija "Zadruga 3" Dalila i Dejan Dragojević navodno su se urotili protiv Davida Dragojevića i Ane Korać, kojima su navodno bacili vradžbine da nikada ne mogu da imaju decu.

Bračni par koji je nedavno pobegao sa imanja u Šimanovcima ne može da podnese činjenicu da su brat i snajka, odnosno dever i jetrva, srećni, da su zauzeli njihovo mesto u ,Zadruzi“ i zarađuju pare, a onda su saznali nešto što ih je navelo da uzvrate istom merom.

"Dalila je poznata po tome da stalno obilazi gatare i vračare, koje je lažu i mažu i uzimaju joj ogromne pare. Ona ima i svoje tarot tumače i astrologe. Ima i jednu babu nadomak Banjaluke, koja joj priča da li joj je neko bacao vradžbine ili slično. Bila je nedavno kod nje i saznala je da su navodno Davidi Ana bili kod neke vračare, te da rade o glavi njoj i Dejanu. Ona je poludela, plakala je i vrištala kod te babe u kući da se i ona sama uplašila od Dalile.

„Ta k*rvetina me od starta mrzi, ona je rešila da me uništi i mene i mog muža. Ljubomorna je jer se je*e za pare i nikada neće izaći iz toga mulja. Prokletnica raspala ima da me zapamti za ceo život i ona i onaj peder raspali“, galamila je Dalila toliko da je i ostale klijente prestravila.

"Odmah je htela da joj baba napravi vradžbinu za Davida, ali joj je ona rekla kako ne radi takve stvari i da mora da se obrati nekom drugom. Otišla je besna kao furija i odmah je Dejanu ispričala šta se desilo", kaže izvor blizak ovom paru.

"Ispričala je mužu za haos koji je čula, bila je besna, čupala je kosu i samo što se nije grebala po licu. Dejan je bio zgranut činjenicom da mu rođeni brat i snaja rade o glavi. On i Dalila su istog momenta skovali plan da im se osvete.

"Ima da ih udarim tamo gde najviše boli, kao što su i oni mene. Oni mene i moju ženu ne ostavljaju na miru. Bili su namu kući, ko zna šta su nam namestili sa tim vradžbinama. Davidu će presesti život zbog Ane k*rvetine. Neće imati roda ni poroda“, rekao je tada besan Dejan.

Oni su pronašli jednog hodžu u Bosni, čuli su da je odličan i da mnogi idu kod njega. Doneli su neke Davidove stvari, kao i Anine, a onda su tražili da im namesti da nikada nemaju dece. On je uzeo pozamašnu sumu novca, ali je namestio da David nema dece do kraja života, za Anu su uradili istu stvar. Sve dok taj isti hodža ne poništi vradžbinu, njih dvoje će biti bez naslednika, bilo da su zajedno ili sa drugim partnerima", završava izvor blizak Dalili i Dejanu.

Dejan i Dalila nisu odgovarali na pozive i poruke kako bi potvrdili saznanja.

Kurir.rs/Ekipa Rijalitija/S.telegraf

