ĆUTI, BRUKO! TRUDNU ŽENU SI ISKORISTIO! Lepi Mića sasuo Marku sve u lice: A Lunu kad je spomenuo nastao je PAKAO!

Lepi Mića nije štedeo na rečima tokom nominacija, govoreći o Marku Miljkoviću. Ovom prilikom, nazvao ga je šampionom u pakosti i podlosti, a onda i gospodinom slinom, jer je "iskoristio trudnu ženu", verovatno misleći na Miljanu Kulić.

"Što se tiče gospodina Marka Miljkovića, on i ja smo dugo vremena u rijalitijima i imamo periode kada smo u žestokim svađama i kada je zatišje. Nikada nismo bili u specijalnim odnosima. Što se tiče pakosti, podlosti, cinizma... Tu je šampion sveta. Kako on plete mreže okolo koristeći ljude, on je šampion. On i te kako zna da koristi ljude za svoje interese, pa da ih otrese. Dragana Mitar je primer prijatelja kog je ostavio, Maja Marinković je primer nekog kog je j*bao i otresao kao slinu, Luna je primer nekog od kog je dobio šta je dobio, pa joj rekao: 'Ćao, bambina' posle tri meseca. Gospodin slina, on je trudnu ženu iskoristio", pričao je Mića, ali nije se tu zaustavio.

"Dnevni boravak je moj auto, Lepi Mića se zove!", dobacio je Marko.

"Evo, pokloniću ti pare za stan! Nemoj meni da glumiš mangupa. Ja znam da su te zanela svetla velikog grada. Ako želiš da me vidiš dođi u epicentar dešavanja. Videćeš, na vratima piše 'Pržulj'. Gospodin koji nema ni kučeta, ni mačeta! Imaš kuću bez fasade! Ćuti, bruko! Dalje te ne bih vređao", odbrusio je Mića.

"To je stan od tvog strica koji će da te izbaci. Ti nemaš adresu stanovanja. Ja imam dve kuće, u Brusu, j*bi ga, ali imam dve. Živiš u stričevom stanu", dodao je Marko.

