STJUARDESE NISU OVAKVE, HVALA BOGU! Kija ostala u šoku: Koraćeva i Tara Simov POZELENELE u sekundi!

Ana Korać i Tara Simov za nastup na "Zadrugoviziji" prerušile su se u stjuardese, pa Kiju Kockar, koja se nekada bavila ovim poslom, ostavile u potpunom šoku. Pevačica nije mnogo komentarisala njihovu izvedbu, ali je istakla da stjuardese "hvala Bogu" uopšte nisu takve, a tom prilikom je i javno pozdravila svoje nekadašnje koleginice.

Inače, Koraćeva i Kija svojevremeno su bile dobre drugarice, te mnogi sada očekuju da čuju njeno mišljenje akonto svega, i sumnjaju da joj je ovaj komentar baš dobro pao.

foto: Printscreen Pink

"Hvala Bogu pa nisu ovakve stjuardese. One tako ne izgledaju i veliki pozdrav za moje bivše kolegnice. Veliki pozdrav za ekipu koja je napravila ovu pesmu i to je to", kratk oje izjavila Kija.

Kija i Ana već neko vreme nisu u dobrim odnosima, kao što je to bio slučaj u prvoj sezoni ovog rijalitija.

"Ana, van ritma si, to mi se nije dopalo. Što se tiče Tare, bila je u ritmu. Tara ti si meni tako slatka i mršava u tom kostimu. Prava si stjuardesa", istakla je, pak, Cakana.

foto: Printscreen Pink

Kurir.rs, M.G/Foto: Nemanja Nikolić, printscreen Pink

Kurir