KAD SMO SE RAZVELI, TAD JE TO POČELO! Sloba nije sa Jelenom od novembra, nego od MAJA: Ovo je PRAVA ISTINA?!

Slobodan Radanović često je isticao kako je sa sadašnjom devojkom Jelenom Đurićanin prvo bio prijatelj, a da su romansu započeli tek od novembra. Međutim, kako se navodi, uprkos njegovim tvrdnjama, Kija Kockar gotovo je sigurna da je njen bivši suprug zauzet od maja, eventualno juna.

Bilo kako bilo, kako je naglasila - ona se tu ne bi mešala, jer je njegov privatni život u pitanju, a svako je nastavio svojim putem.

"To je maj, jun čini mi se, posle, kad smo se razveli, to je počelo. Od tada je sa njom. To je njegov privatni život, pitajte njega, jer nismo u kontaktu i ne bih se mešala, svako je nastavio svojim putem", ispričala je Kockareva.

