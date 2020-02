ONA GLUMI NEVINAŠCE, A NEMA NI DRUGARICE! Po splavovima jedna drugoj samo otimaju momke! Maja Marinković na stubu SRAMA

Mima Živković i Nikola Orozović opleli su po Maji Marinković u dvorištu Bele kuće "Zadruge", koliko ih je cimerka iznervirala.

"Kad kaže nešto, pogodite u srce, pod*ebava te... Majke mi, Nikola, nije lepo. A nju kad neko dira, ona devica Marija, nije prešla granicu! Dođe i izvinjava mi se, kaže: 'Ja tebe volim', pa ne mogu ja više. Sve će da joj se vrati, što provocira druge i lepi etikete. A prva nije normalna. Šta mi znači to njeno - ja tebe gotivim, a nema osećaj. Ona nema ni napolju drugarice, ima samo te neke što ide sa njima po splavovima i otimaju jedne drugima momke. Ko da je ljubomorna što sam dala Mioni kutiju cigara. Napala me kao: 'Zaljubljena si, zaljubljena si', a šta ja njoj da kažem, 'Šta ti radiš pod jorganom sa oženjenim čovekom?!", besnela je Mima.

"Ona stalno to radi, stalno ti priča, da te gotivi, a ovamo drvlje i kamenje... A kad bi ti to njoj uradio, ona da vidiš. Ja joj još kažem: 'Majo, brate, stvarno sam te zgotivio' i ona mi posle dva dana to uradi", iznerviran je bio Nikola.

